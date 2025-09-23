Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kırıkkale'de "icbar yoluyla irtikap" soruşturması kapsamında tutuklanan Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19 Eylül'de Yahşihan Belediyesine yönelik başlatılan irtikap soruşturması kapsamında, Sungur ile C.Y, O.U, S.A, Y.N.Y, M.S. ve U.B. gözaltına alınmış, S.G.Ç. ise daha sonra Ankara'da yakalanmıştı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "irtikap" soruşturması kapsamında 27 Mayıs ve 19 Ağustos'ta, eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile M.Ç, C.A, İ.A, M.T, T.A, M.T, A.Ü, Ü.T, K.T, İ.A. F.M. Ş.A. ve M.Ç. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Eski Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz ile M.T, Ü.T, İ.A. ve T.A. tutuklanmış, diğerleri ise serbest bırakılmıştı.