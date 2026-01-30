Sobaya dökülen kolonya ortalığı birbirine kattı! Kahvehanedekiler istifini bile bozmadı: O anlar kamerada

Denizli'de duman tüten sobanın üzerine güzel kokması için kolonya döken işletme sahibi, müşterinin "Yakarsan daha iyi kokar" şeklindeki akıl almaz tavsiyesine uyunca facianın eşiğinden dönüldü. Çakmağın çakılmasından bir süre sonra sobanın bomba gibi patladığı o dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken, yan masadaki vatandaşların patlamaya rağmen istifini bozmaması dikkatlerden kaçmadı.