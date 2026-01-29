UEFA Avrupa Ligi play-off eşleşmeleri nasıl olacak? 2026 eşleşme ağacı kura çekimi ile belli olacak

UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasının sona ermesiyle birlikte gözler play-off turuna çevrildi. Takımların turnuvadaki yol haritası, kura çekimi sonrası kesinleşecek. Temsilcimiz Fenerbahçe’nin bu akşamki mücadele sonrası UEFA Avrupa Ligi puan tablosundaki yer netleşecek ve Cuma günü yapılacak kura çekimi saatini beklenecek.

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY OFF EŞLEŞMELERİ 2026

UEFA Avrupa Ligi’nde 2025/26 sezonu play-off turu, lig aşamasını 9 ile 24. sıralar arasında tamamlayan 16 takımın katılımıyla oynanacak. Lig aşamasında ilk 8 sırayı alan ekipler, herhangi bir play-off mücadelesine çıkmadan doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. Play-off oynayacak takımlar ise çift maçlı eleme usulüne göre karşı karşıya gelecek ve bu tur sonunda 8 ekip daha son 16 turuna yükselecek.

Play-off eşleşmelerinde takımlar, lig sıralamalarına göre seri başı ve seri başı olmayan şeklinde iki gruba ayrılacak. 9 ile 16. sıralar arasında yer alan takımlar seri başı olarak kura çekimine katılacak, 17 ile 24. sıralar arasındaki ekipler ise seri başı olmayanlar arasında bulunacak. Bu sistem ile lig aşamasını daha üst sıralarda bitiren takımlar, play-off turunda alt sıralardaki ekiplerle eşleşecek.

AVRUPA LİGİ PLAY OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, MAÇ TARİHLERİ BELLİ Mİ?

Play-off kura çekimi, lig aşamasının tamamlanmasının ardından 30 Ocak 2026 Cuma günü yapılacak. Kura çekimi, UEFA’nın Nyon’daki merkezinde gerçekleştirilecek. Türkiye saatiyle kura çekimi 15.00’te yapılacak ve UEFA’nın resmi internet sitesi ile YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Play-off turunda oynanacak karşılaşmaların tarihleri de netleşmiş durumda. İlk ayak maçları 19 Şubat 2026 tarihinde oynanacak, rövanş mücadeleleri ise 26 Şubat 2026’da yapılacak. Çift ayaklı eleme sistemiyle oynanacak bu karşılaşmaların ardından kazanan 8 takım, UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turuna yükselme hakkı elde edecek.

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ NASIL OLACAK?

Kura prosedürü, lig sıralamasına dayalı bir sistemle uygulanacak. Seri başı olan 9-16. sıralar arasındaki takımlar kendi içinde 9-10, 11-12, 13-14 ve 15-16 şeklinde gruplara ayrılacak. Aynı şekilde seri başı olmayan 17-24. sıralar arasındaki ekipler de 17-18, 19-20, 21-22 ve 23-24 şeklinde gruplandırılacak. Eşleşmeler bu gruplar arasında yapılacak.

Her play-off eşleşmesi çift maç üzerinden oynanacak. İlk karşılaşmalar seri başı olmayan takımların sahasında yapılacak, rövanş maçlarına ise seri başı ekipler ev sahipliği yapacak. Play-off turunu geçen takımlar, 27 Şubat 2026 tarihinde yapılacak ek kura çekimiyle lig aşamasını ilk 8 sırada bitiren takımlarla eşleşecek ve turnuvaya son 16 turundan devam edecek.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

Fenerbahçe bu akşam oynayacağı FCSB maçı öncesi UEFA Avrupa Ligi puan durumunda 7 maçta 3 galibiyet 2 beraberlikle 11 puanla 18. sırada yer alıyor.