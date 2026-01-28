Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmeleri nasıl olacak? Kura çekimi ve maç tarihleri belli oldu

2025-26 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasının tamamlanmasının ardından eleme heyecanı başlıyor. Şampiyonlar Ligi play-off turu ve son 16 eşleşmeleri, lig aşamasında oluşan sıralamaya göre şekilleniyor. Kura çekimi öncesi her takımın muhtemel play-off rakipleri belli olmuş olacak. Ardından kura çekimi ile birlikte Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmeleri resmileşecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY OFF KURASI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi, 30 Ocak Cuma 2026 günü gerçekleştirilecek. Kura çekimi, UEFA’nın İsviçre’nin Nyon kentindeki merkezinde yapılacak ve lig aşamasını 9 ile 24. sıralar arasında tamamlayan takımlar bu kura kapsamında rakiplerini öğrenecek. Organizasyonda kura çekimi, önceden belirlenmiş bir eşleşme yapısı üzerinden uygulanacak.

Lig aşamasını 9 ile 16. sırada tamamlayan takımlar seri başı olarak kuraya katılacak. 17 ile 24. sıralar arasında yer alan takımlar ise seri başı olmayan ekipler olacak. Aynı ülkeden takımların birbirleriyle eşleşmesine yönelik herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Kura sonucunda belirlenecek eşleşmeler iki ayaklı eleme sistemiyle oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 17-18 Şubat 2026 tarihlerinde oynanacak. Bu karşılaşmalar, lig aşamasını 17 ile 24. sıralar arasında bitiren takımların sahasında yapılacak. Rövanş müsabakaları ise 24-25 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Play-off turunu geçen 8 takım, son 16 turuna yükselme hakkı elde edecek. Son 16 turunda ilk maçlar 10-11 Mart 2026’da, ikinci maçlar ise 17-18 Mart 2026’da oynanacak. Bu turda rövanş karşılaşmaları, lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımların sahasında yapılacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Lig aşaması tamamlandıktan sonra 36 takımlı tek puan tablosunda ilk 8 sırayı alan ekipler doğrudan son 16 turuna yükseliyor. 9 ile 24. sıralar arasında yer alan 16 takım ise play-off turunda mücadele ediyor. 25 ile 36. sıralar arasında kalan takımlar ise turnuvaya veda ediyor ve Avrupa kupalarında yoluna devam etmiyor.

Play-off turunda 9-16. sıradaki seri başı takımlar, 17-24. sıradaki seri başı olmayan takımlarla eşleşiyor. Eşleşmeler iki maç üzerinden oynanıyor ve lig aşamasında daha üst sırada yer alan ekipler rövanş maçını kendi sahasında oynama hakkına sahip oluyor. Play-off turunu kazanan takımlar, lig aşamasını ilk 8’de bitiren ekiplerle son 16 turunda karşılaşıyor.

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU! GS KAÇINCI SIRADA?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan toplayarak son maç öncesi 17. sırada yer alıyor.