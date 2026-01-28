Menü Kapat
Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmeleri nasıl olacak? Kura çekimi ve maç tarihleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi play off kura çekimi ne zaman yapılacağı belli oldu. Şampiyonlar Ligi play off maçları ne zaman oynanacağı da açıklandı. ŞL play off kura çekimi ve maçları öncesi bu yıl da en çok merak edilen konu Şampiyonlar Ligi play off eşleşmeleri nasıl olacak oldu. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeni formatla birlikte lig aşamasının tamamlanmasının ardından gözler play-off turuna çevrildi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda, lig aşamasında elde edilen sıralamalar play-off ve son 16 turunun yol haritasını belirliyor. 36 takımlı lig yapısında her takımın 8 maç oynadığı sistemde, play-off biletini alan ekiplerin hangi şartlarda karşı karşıya geleceği ve maçların hangi tarihlerde oynanacağı netlik kazandı. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? İşte Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmeleri…

Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmeleri nasıl olacak? Kura çekimi ve maç tarihleri belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.01.2026
saat ikonu 21:06
|
GÜNCELLEME:
28.01.2026
saat ikonu 21:06

2025-26 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasının tamamlanmasının ardından eleme heyecanı başlıyor. Şampiyonlar Ligi play-off turu ve son 16 eşleşmeleri, lig aşamasında oluşan sıralamaya göre şekilleniyor. Kura çekimi öncesi her takımın muhtemel play-off rakipleri belli olmuş olacak. Ardından kura çekimi ile birlikte Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmeleri resmileşecek.

Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmeleri nasıl olacak? Kura çekimi ve maç tarihleri belli oldu

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY OFF KURASI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi, 30 Ocak Cuma 2026 günü gerçekleştirilecek. Kura çekimi, UEFA’nın İsviçre’nin Nyon kentindeki merkezinde yapılacak ve lig aşamasını 9 ile 24. sıralar arasında tamamlayan takımlar bu kura kapsamında rakiplerini öğrenecek. Organizasyonda kura çekimi, önceden belirlenmiş bir eşleşme yapısı üzerinden uygulanacak.

Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmeleri nasıl olacak? Kura çekimi ve maç tarihleri belli oldu

Lig aşamasını 9 ile 16. sırada tamamlayan takımlar seri başı olarak kuraya katılacak. 17 ile 24. sıralar arasında yer alan takımlar ise seri başı olmayan ekipler olacak. Aynı ülkeden takımların birbirleriyle eşleşmesine yönelik herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Kura sonucunda belirlenecek eşleşmeler iki ayaklı eleme sistemiyle oynanacak.

Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmeleri nasıl olacak? Kura çekimi ve maç tarihleri belli oldu

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 17-18 Şubat 2026 tarihlerinde oynanacak. Bu karşılaşmalar, lig aşamasını 17 ile 24. sıralar arasında bitiren takımların sahasında yapılacak. Rövanş müsabakaları ise 24-25 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmeleri nasıl olacak? Kura çekimi ve maç tarihleri belli oldu

Play-off turunu geçen 8 takım, son 16 turuna yükselme hakkı elde edecek. Son 16 turunda ilk maçlar 10-11 Mart 2026’da, ikinci maçlar ise 17-18 Mart 2026’da oynanacak. Bu turda rövanş karşılaşmaları, lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımların sahasında yapılacak.

Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmeleri nasıl olacak? Kura çekimi ve maç tarihleri belli oldu

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Lig aşaması tamamlandıktan sonra 36 takımlı tek puan tablosunda ilk 8 sırayı alan ekipler doğrudan son 16 turuna yükseliyor. 9 ile 24. sıralar arasında yer alan 16 takım ise play-off turunda mücadele ediyor. 25 ile 36. sıralar arasında kalan takımlar ise turnuvaya veda ediyor ve Avrupa kupalarında yoluna devam etmiyor.

Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmeleri nasıl olacak? Kura çekimi ve maç tarihleri belli oldu

Play-off turunda 9-16. sıradaki seri başı takımlar, 17-24. sıradaki seri başı olmayan takımlarla eşleşiyor. Eşleşmeler iki maç üzerinden oynanıyor ve lig aşamasında daha üst sırada yer alan ekipler rövanş maçını kendi sahasında oynama hakkına sahip oluyor. Play-off turunu kazanan takımlar, lig aşamasını ilk 8’de bitiren ekiplerle son 16 turunda karşılaşıyor.

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU! GS KAÇINCI SIRADA?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan toplayarak son maç öncesi 17. sırada yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmeleri nasıl olacak? Kura çekimi ve maç tarihleri belli oldu

#Aktüel
