Altın rallisini kaçıranlar dikkat! Filiz Eryılmaz fırtına için tam rakam verdi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Altın ve gümüşte fırtına kopuyor. Şahlanan piyasaların sırrını çözen Ekonomist Filiz Eryılmaz, katıldığı bir televizyon programında altının şahlanışı ve emtia piyasalarındaki fırtına hakkında çok kritik bilgiler paylaştı.
Eryılmaz, "1 Ocak’ta gram altın 5.960 liraymış. Şu anda 7.765 liraya geldiğini görüyoruz. Geçen seneye baktığımızda da İran-İsrail meselesi vardı, Amerika’nın İran’ı vurduğu dönemler oldu. Buna rağmen ne altın ne de gümüşte böylesine güçlü ve dik bir yükseliş görmemiştik. Bu durum şunu gösteriyor: Altın ve gümüşün yükseleceğine dair çok güçlü bir inanmışlık var. Bu nedenle yükselişin devam edeceği beklentisi güçleniyor" diyerek eşi benzeri görülmemiş fiyat artışı hakkında değerlendirmede bulundu.
Daha önce korkup ralliyi kaçırdığını düşünenlerin, fiyatlar yükseldikçe yeniden alıma yöneldiğini ifade eden Eryılmaz piyasa korktukça rallinin devam ettiğini söyledi.
"İnsanlarda “bu gidiş sürecek” algısı oluştuğu için en ufak tetikleyici haberde altın ve gümüşe giriş oluyor, fiyatlar yukarı gidiyor. Bir süredir parası olmayanlar da artık yaklaşık 1,5 yıldır süren bu güçlü yükselişi görünce daha fazla güvenle piyasaya giriyor. Özellikle Trump politikaları devam ettiği sürece bu algı daha da güçlenmiş durumda" diyerek FOMO etkisi, yani yükselişi kaçırma korkusunun, şu an çok güçlü olduğunu belirtti.
Kasım ayında Amerika’da seçimler olduğundan bahseden Eryılmaz, "Seçim süreci nedeniyle Trump’ın ekonomik ve jeopolitik politikalarda daha sakin olacağı, Amerika ekonomisini zorlamayacağı yönünde beklentiler vardı ama hiç öyle olmadı. Hâlâ tarifeler konuşuluyor: Kanada’ya, Avrupa’ya, Güney Kore’ye yönelik tarife tehditleri sürüyor. Jeopolitik riskler azalmak bir yana artıyor. Venezuela, Grönland tartışmaları bitmeden İran’a saldırı haberleri geliyor" dedi.
Trump'ın seçime giderken iç seçmene oynadığını ve jeopolitik riskler üzerinden “Amerika en büyük” mesajını vermeye çalıştığını ifade eden Eryılmaz, "Trump’a oy veren seçmen bu söyleme prim veriyor. Bu nedenle geri durmadığını, baskıyı artırdığını görüyoruz. 2026’da da Trump’ın durulmayacağı anlaşılınca ve stres her geçen gün arttıkça, bu stresin bitmeyeceği fiyatlaması altın ve gümüşteki yükselişi besliyor" dedi.
Dolarda çok ciddi bir zayıflama olduğunu hatırlatan Eryılmaz, "“Dolar sat” teması çalışıyor ve bu da altın ve gümüşe ekstra güç veriyor. Her geçen gün yıl sonu beklentileri yukarı yönlü revize ediliyor. Dün Fed faiz kararı açıklandı; faiz indirimi beklenmiyordu ve gerçekten de indirim gelmedi. Bu da fiyatlara yukarı yönlü bir etki yaptı" diyerek yatırımcıları aydınlattı.
Geçen yıl altının %64 kazandırdığının altını çizen Eryılmaz, "Bu yıl daha ilk ayda %27 getiri sağladı. Bu da yıl genelinde, yavaşlama ya da geri çekilme olsa bile, geçen yılın üzerinde bir getiri ihtimalini güçlendiriyor. Spot gümüş gün içinde 119 doları gördü ve 120 dolar sınırına dayandı. Daha önce üç ay içinde gümüşün onsunun 150 dolara çıkabileceği yönünde bir tahmin de paylaşılmıştı" dedi.
Gümüş tarafında Çin’in ihracat kısıtlamalarının önemli bir etken olduğundan bahseden Eryılmaz, "Çin, yalnızca kamu şirketlerine belirli izinlerle ihracat hakkı tanıdı. Çin Yeni Yılı nedeniyle ülkenin kapanması da gümüş fiyatlarını etkileyebilir. Gümüşte altınla ortak nedenlerin yanı sıra kendine özgü faktörler de var. Gümüş arzı zaten altına göre daha az ve son bir yılda arzın daha da daraldığını görüyoruz" dedi.
"Ayrıca yatırımcılar gümüşte kâr satışına gitmiyor. Daha yüksek seviyelerin geleceği beklentisiyle satış yapılmadığı için fiyatlar düzeltme yapmadan yükselmeye devam ediyor. Normalde güçlü yükselişlerden sonra sert düzeltmeler görmemiz gerekirken, şu an sadece kısa dinlenmeler yaşanıyor" diyen Eryılmaz, bu durumun yatırımcıya güven verdiğini ve alımları artırdığını açıkladı.
Yine de çok yüklü girişler yerine kademeli alım yapmanın daha sağlıklı olduğunu belirten Eryılmaz, "Fiyatlar yakından takip edilmeli çünkü bir düzeltme gelirse sert olabilir. “Dün bekledim, bugün 7.800 oldu, şimdi nasıl alayım?” diyenler için klasik ezberlerin bozulduğu bir dönemden geçtiğimizi söylemek lazım. Güçlü bir trend ve momentum var. Bu nedenle trendin içinde kademeli şekilde yer almak daha doğru olabilir" diyerek yatırımcıları uyardı.
Rakam vererek yatırımcıları dikkate davet eden Eryılmaz, "Gümüşte 116 doların, altında 2.400 doların, gram altında ise 7.400 liranın üzerinde kaldığı sürece kademeli alımlar çok üzmeyecek şekilde yapılabilir. Bu yıl için gram altında minimum 9.000–9.500 lira seviyelerinin oldukça rahat görülebileceğini düşünüyorum" dedi.