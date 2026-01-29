Altın rallisini kaçıranlar dikkat! Filiz Eryılmaz fırtına için tam rakam verdi

Eryılmaz, "1 Ocak’ta gram altın 5.960 liraymış. Şu anda 7.765 liraya geldiğini görüyoruz. Geçen seneye baktığımızda da İran-İsrail meselesi vardı, Amerika’nın İran’ı vurduğu dönemler oldu. Buna rağmen ne altın ne de gümüşte böylesine güçlü ve dik bir yükseliş görmemiştik. Bu durum şunu gösteriyor: Altın ve gümüşün yükseleceğine dair çok güçlü bir inanmışlık var. Bu nedenle yükselişin devam edeceği beklentisi güçleniyor" diyerek eşi benzeri görülmemiş fiyat artışı hakkında değerlendirmede bulundu.

