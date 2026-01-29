Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Altın rallisini kaçıranlar dikkat! Filiz Eryılmaz fırtına için tam rakam verdi

Ocak 29, 2026 16:56
1
Altın ve gümüş

Altın ve gümüşte fırtına kopuyor. Şahlanan piyasaların sırrını çözen Ekonomist Filiz Eryılmaz, katıldığı bir televizyon programında altının şahlanışı ve emtia piyasalarındaki fırtına hakkında çok kritik bilgiler paylaştı.

2
gram altın

Eryılmaz, "1 Ocak’ta gram altın 5.960 liraymış. Şu anda 7.765 liraya geldiğini görüyoruz. Geçen seneye baktığımızda da İran-İsrail meselesi vardı, Amerika’nın İran’ı vurduğu dönemler oldu. Buna rağmen ne altın ne de gümüşte böylesine güçlü ve dik bir yükseliş görmemiştik. Bu durum şunu gösteriyor: Altın ve gümüşün yükseleceğine dair çok güçlü bir inanmışlık var. Bu nedenle yükselişin devam edeceği beklentisi güçleniyor" diyerek eşi benzeri görülmemiş fiyat artışı hakkında değerlendirmede bulundu.
 

3
altın rallisi

Daha önce korkup ralliyi kaçırdığını düşünenlerin, fiyatlar yükseldikçe yeniden alıma yöneldiğini ifade eden Eryılmaz piyasa korktukça rallinin devam ettiğini söyledi.
 

4
altın ve gümüş

"İnsanlarda “bu gidiş sürecek” algısı oluştuğu için en ufak tetikleyici haberde altın ve gümüşe giriş oluyor, fiyatlar yukarı gidiyor. Bir süredir parası olmayanlar da artık yaklaşık 1,5 yıldır süren bu güçlü yükselişi görünce daha fazla güvenle piyasaya giriyor. Özellikle Trump politikaları devam ettiği sürece bu algı daha da güçlenmiş durumda" diyerek FOMO etkisi, yani yükselişi kaçırma korkusunun, şu an çok güçlü olduğunu belirtti.
 

5
Venezuela, Grönland tartışmaları

Kasım ayında Amerika’da seçimler olduğundan bahseden Eryılmaz, "Seçim süreci nedeniyle Trump’ın ekonomik ve jeopolitik politikalarda daha sakin olacağı, Amerika ekonomisini zorlamayacağı yönünde beklentiler vardı ama hiç öyle olmadı. Hâlâ tarifeler konuşuluyor: Kanada’ya, Avrupa’ya, Güney Kore’ye yönelik tarife tehditleri sürüyor. Jeopolitik riskler azalmak bir yana artıyor. Venezuela, Grönland tartışmaları bitmeden İran’a saldırı haberleri geliyor" dedi.
 

6
altın fiyatları filiz eryılmaz

Trump'ın seçime giderken iç seçmene oynadığını ve jeopolitik riskler üzerinden “Amerika en büyük” mesajını vermeye çalıştığını ifade eden Eryılmaz, "Trump’a oy veren seçmen bu söyleme prim veriyor. Bu nedenle geri durmadığını, baskıyı artırdığını görüyoruz. 2026’da da Trump’ın durulmayacağı anlaşılınca ve stres her geçen gün arttıkça, bu stresin bitmeyeceği fiyatlaması altın ve gümüşteki yükselişi besliyor" dedi.
 

7
DOLAR GÜÇ KAYBEDİYOR

DOLAR GÜÇ KAYBEDİYOR

Dolarda çok ciddi bir zayıflama olduğunu hatırlatan Eryılmaz, "“Dolar sat” teması çalışıyor ve bu da altın ve gümüşe ekstra güç veriyor. Her geçen gün yıl sonu beklentileri yukarı yönlü revize ediliyor. Dün Fed faiz kararı açıklandı; faiz indirimi beklenmiyordu ve gerçekten de indirim gelmedi. Bu da fiyatlara yukarı yönlü bir etki yaptı" diyerek yatırımcıları aydınlattı.
 

8
ALTIN YÜZDE 64 KAZANDIRDI

ALTIN YÜZDE 64 KAZANDIRDI

Geçen yıl altının %64 kazandırdığının altını çizen Eryılmaz, "Bu yıl daha ilk ayda %27 getiri sağladı. Bu da yıl genelinde, yavaşlama ya da geri çekilme olsa bile, geçen yılın üzerinde bir getiri ihtimalini güçlendiriyor. Spot gümüş gün içinde 119 doları gördü ve 120 dolar sınırına dayandı. Daha önce üç ay içinde gümüşün onsunun 150 dolara çıkabileceği yönünde bir tahmin de paylaşılmıştı" dedi.
 

9
gümüş

Gümüş tarafında Çin’in ihracat kısıtlamalarının önemli bir etken olduğundan bahseden Eryılmaz, "Çin, yalnızca kamu şirketlerine belirli izinlerle ihracat hakkı tanıdı. Çin Yeni Yılı nedeniyle ülkenin kapanması da gümüş fiyatlarını etkileyebilir. Gümüşte altınla ortak nedenlerin yanı sıra kendine özgü faktörler de var. Gümüş arzı zaten altına göre daha az ve son bir yılda arzın daha da daraldığını görüyoruz" dedi.
 

10
gümüşte kâr satışı

"Ayrıca yatırımcılar gümüşte kâr satışına gitmiyor. Daha yüksek seviyelerin geleceği beklentisiyle satış yapılmadığı için fiyatlar düzeltme yapmadan yükselmeye devam ediyor. Normalde güçlü yükselişlerden sonra sert düzeltmeler görmemiz gerekirken, şu an sadece kısa dinlenmeler yaşanıyor" diyen Eryılmaz, bu durumun yatırımcıya güven verdiğini ve alımları artırdığını açıkladı.
 

11
ALTIN

SERT DÜZELTME GELEBİLİR

Yine de çok yüklü girişler yerine kademeli alım yapmanın daha sağlıklı olduğunu belirten Eryılmaz, "Fiyatlar yakından takip edilmeli çünkü bir düzeltme gelirse sert olabilir. “Dün bekledim, bugün 7.800 oldu, şimdi nasıl alayım?” diyenler için klasik ezberlerin bozulduğu bir dönemden geçtiğimizi söylemek lazım. Güçlü bir trend ve momentum var. Bu nedenle trendin içinde kademeli şekilde yer almak daha doğru olabilir" diyerek yatırımcıları uyardı.
 

12
ALTIN VE GÜMÜŞ

BU RAKAMLAR ÜZMEZ

Rakam vererek yatırımcıları dikkate davet eden Eryılmaz, "Gümüşte 116 doların, altında 2.400 doların, gram altında ise 7.400 liranın üzerinde kaldığı sürece kademeli alımlar çok üzmeyecek şekilde yapılabilir. Bu yıl için gram altında minimum 9.000–9.500 lira seviyelerinin oldukça rahat görülebileceğini düşünüyorum" dedi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.