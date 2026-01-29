Yangın bu sefer itfaiye erinin gözünden kaydedildi! İşte anbean kritik müdahale

Her gün onlarca yangına müdahale eden itfaiye erlerinin aldığı kararlar, attığı adımlar hayati önem taşıyor. Diyarbakır’da bir elektrik direğinde çıkan yangına ivedilikle müdahale edilirken, yaşanan anlar bu sefer itfaiye erinin gözünden kaydedildi.

Kayapınar ilçesinde bulunan elektrik direğinin üstündeki trafoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken o anlar itfaiye erinin kask kamerası tarafından kayda alındı.