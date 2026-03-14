Şansı bu kez yetmedi! Üçüncü pusuda kurşunların hedefi oldu

Antalya’da Mısır Çarşısı'nda esnaflık yapan Süleyman K. arıcını park ettikten sonra işyerine doğru yürürken, yanına yaklaşan ve tanımadığı bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli hızla olay yerinden kaçarken, Süleyman K.’nin her iki bacağına isabet eden toplam 4 kurşunun verdiği acıyla yere yığıldı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, Süleyman K.’nin daha önce de iki defa silahlı saldırıya uğradığı ancak yara almadan kurtulduğu ortaya çıktı.

