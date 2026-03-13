Halk otobüsü yaya geçidindeki kadını ölüme sürükledi

Afyonkarahisar'da yaya geçidini kullanarak karşqıdan karşıya geçen 44 yaşındaki Elçi Aksu, kontrolsüzce yola giren halk otobüsünün çarpmasıyla can verdi.
Çarpmanın etkisiyle yerde sürüklenen kadın ardından kafasını kaldırım taşına vurdu. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Aksu, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde iki gün sonra vefat etti.
Olayın ardından otobüs şoförü E.Y., hakkında açılan davada bir ay tutuklu kaldıktan sonra görülen duruşmada ev hapsine alındığı ve davanın devam ettiği bildirildi.