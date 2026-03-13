Galatasaray Başakşehir muhtemel 11! Abdülkerim ve Leroy Sane forma giyemeyecek

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray sahasında RAMS Başakşehir’i konuk edecek. Liderlik yarışını sürdüren sarı-kırmızılılar ile üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak isteyen turuncu-lacivertliler, kritik bir mücadelede karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR PUAN DURUMLARI

Süper Lig’de geride kalan 25 haftada Galatasaray 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Topladığı 61 puanla haftaya lider giren sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 4 puan önünde yer aldı. Sezon boyunca hücum hattında yüksek skor üretimi yaşayan Galatasaray, 59 golle ligin en fazla gol atan takımı konumunda bulunuyor. Savunmada da istikrarlı bir grafik çizen ekip, ligde yalnızca 18 gol yedi ve bu alanda Göztepe ile birlikte en az gol yiyen takım oldu.

RAMS Başakşehir ise 25 haftada 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Turuncu-lacivertli ekip 42 puanla haftaya 5. sırada girdi. Son haftalarda dikkat çeken bir performans ortaya koyan Başakşehir, ligdeki son 3 maçından galibiyetle ayrıldı. Ayrıca son 12 lig karşılaşmasında yalnızca 1 kez mağlup olan ekip, bu süreçte 29 puan topladı.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile RAMS Başakşehir arasındaki mücadele 26. hafta kapsamında RAMS Park’ta oynanacak. Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve hakem Batuhan Kolak görev yapacak. Mücadele Süper Lig haftasının dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor.

Karşılaşma beIN Sports ve TOD TV platformları üzerinden yayınlanacak. beIN Sports kullanıcıları maçı televizyon üzerinden canlı takip edebilecek. TOD TV aboneleri ise karşılaşmayı internet üzerinden platform aracılığıyla izleyebilecek.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇ KADROSU

Galatasaray cephesinde teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş derbisinin son bölümünde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı olduğu için kulübede yer alamayacak. Ayrıca Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Leroy Sane ile sezon içinde dördüncü sarı kartını gören Abdülkerim Bardakcı da kadroda bulunamayacak. Sarı kart sınırındaki Eren Elmalı ise kart görmesi halinde sonraki hafta oynanacak Göztepe maçında forma giyemeyecek.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11

Galatasaray Başakşehir muhtemel 11’ler şöyledir:

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Boey, Eren Elmalı, Torreira, İlkay, Yunus, Lang, Barış Alper, Osimhen.

Başakşehir: Muhammed, Şahiner, Duarte, Opoku, Operi, Özdemir, Güneş, Sarı, Shomurodov, Fayzullaev, Selke.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray ile RAMS Başakşehir bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecek. Ligin 9. haftasında oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazandı. Ziraat Türkiye Kupası gruplarının ilk haftasında RAMS Park’ta oynanan karşılaşma da sarı-kırmızılı ekibin 1-0’lık galibiyetiyle tamamlandı. Rekabette bugüne kadar oynanan 35 maçın 20’sini Galatasaray kazanırken, Başakşehir 7 galibiyet elde etti ve 8 karşılaşma beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda Galatasaray 62 gol atarken Başakşehir 39 gol buldu.