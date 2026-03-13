Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Galatasaray Başakşehir muhtemel 11! Abdülkerim ve Leroy Sane forma giyemeyecek

Galatasaray - Başakşehir maç kadrosu, muhtemel 11 belli oldu. Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında lider Galatasaray ile formda ekip RAMS Başakşehir karşı karşıya gelecek. RAMS Park’ta oynanacak mücadele öncesinde iki takımın ligdeki konumu, son haftalardaki performansı ve rekabetteki istatistikler dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı ekip iç sahada uzun süredir mağlubiyet yaşamazken, turuncu-lacivertliler ise son haftalarda yakaladığı galibiyet serisiyle üst sıralardaki yerini korumaya çalışıyor. İki ekip sezon içinde daha önce iki kez karşılaşırken, bu mücadele rekabetin üçüncü randevusu olacak. İşte Galatasaray Başakşehir muhtemel 11…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.03.2026
saat ikonu 21:21
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
saat ikonu 21:24

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray sahasında RAMS Başakşehir’i konuk edecek. Liderlik yarışını sürdüren sarı-kırmızılılar ile üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak isteyen turuncu-lacivertliler, kritik bir mücadelede karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR PUAN DURUMLARI

Süper Lig’de geride kalan 25 haftada Galatasaray 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Topladığı 61 puanla haftaya lider giren sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 4 puan önünde yer aldı. Sezon boyunca hücum hattında yüksek skor üretimi yaşayan Galatasaray, 59 golle ligin en fazla gol atan takımı konumunda bulunuyor. Savunmada da istikrarlı bir grafik çizen ekip, ligde yalnızca 18 gol yedi ve bu alanda Göztepe ile birlikte en az gol yiyen takım oldu.

RAMS Başakşehir ise 25 haftada 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Turuncu-lacivertli ekip 42 puanla haftaya 5. sırada girdi. Son haftalarda dikkat çeken bir performans ortaya koyan Başakşehir, ligdeki son 3 maçından galibiyetle ayrıldı. Ayrıca son 12 lig karşılaşmasında yalnızca 1 kez mağlup olan ekip, bu süreçte 29 puan topladı.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile RAMS Başakşehir arasındaki mücadele 26. hafta kapsamında RAMS Park’ta oynanacak. Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve hakem Batuhan Kolak görev yapacak. Mücadele Süper Lig haftasının dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor.

Karşılaşma beIN Sports ve TOD TV platformları üzerinden yayınlanacak. beIN Sports kullanıcıları maçı televizyon üzerinden canlı takip edebilecek. TOD TV aboneleri ise karşılaşmayı internet üzerinden platform aracılığıyla izleyebilecek.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇ KADROSU

Galatasaray cephesinde teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş derbisinin son bölümünde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı olduğu için kulübede yer alamayacak. Ayrıca Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Leroy Sane ile sezon içinde dördüncü sarı kartını gören Abdülkerim Bardakcı da kadroda bulunamayacak. Sarı kart sınırındaki Eren Elmalı ise kart görmesi halinde sonraki hafta oynanacak Göztepe maçında forma giyemeyecek.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11

Galatasaray Başakşehir muhtemel 11’ler şöyledir:

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Boey, Eren Elmalı, Torreira, İlkay, Yunus, Lang, Barış Alper, Osimhen.

Başakşehir: Muhammed, Şahiner, Duarte, Opoku, Operi, Özdemir, Güneş, Sarı, Shomurodov, Fayzullaev, Selke.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray ile RAMS Başakşehir bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecek. Ligin 9. haftasında oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazandı. Ziraat Türkiye Kupası gruplarının ilk haftasında RAMS Park’ta oynanan karşılaşma da sarı-kırmızılı ekibin 1-0’lık galibiyetiyle tamamlandı. Rekabette bugüne kadar oynanan 35 maçın 20’sini Galatasaray kazanırken, Başakşehir 7 galibiyet elde etti ve 8 karşılaşma beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda Galatasaray 62 gol atarken Başakşehir 39 gol buldu.

ETİKETLER
#Spor
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.