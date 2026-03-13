Cenazeden çıktı, yolun karşısına geçerken hayatını kaybetti! Kahreden anlar kamerada

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesi Abdurrahmangazi Mahallesi Fatih Bulvarı’nda korkutan kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma G., seyir halindeki İETT otobüsünün çarpmasıyla savrularak yere düştü. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Fatma G., ambulansla Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Fatma G.’nin, bir yakınının cenazesine katılmak için bölgeye geldiği, cenaze çıkışında yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.