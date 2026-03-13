Dubai'de hava saldırısı engellendi, enkaz gökdelene düştü

İran, ABD varlıklarının bulunduğu Körfez ülkelerine misilleme saldırılarını sürdürüyor. Birleşik Arap Emirliklerinin Dubai kentinde Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Dubai'nin merkezine yönelik saldırının önlendiği, enkaz parçalarının bir gökdelende hasara yol açtığı ifade edildi.

Açıklamada, "Başarılı bir müdahale sonucu oluşan enkaz, Dubai'nin merkezindeki bir binada küçük bir hasara yol açtı. Herhangi bir yaralanma bildirilmedi" denildi.

Saldırıda füze ya da insansız hava aracı kullanılıp kullanılmadığına ilişkin detay verilmedi.

Saldırının hedefi olan bölgede, uluslararası bankaların ve küresel şirketlerin ofislerinin bulunduğu öğrenildi.