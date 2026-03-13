Menü Kapat
11°
Editor
 Özge Sönmez

Bakan Çiftçi talimat verdi! Aracınızda varsa hemen sökün: 1 Nisan'a kadar süre tanındı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, trafik kanununda bu yıl yürürlüğe giren yeni düzenlemelere ilişkin açıklamada bulundu. Araç içi multimedya sistemleriyle ilgili konuşan Çiftçi, "Aracın orijinalinde olmayan ilaveler yapılması durumunda 21 bin lira ceza öngörülüyor" ifadelerini kullandı. Çiftçi, araçlara sonradan takılan ve sürücünün dikkatini dağıtan görüntü sistemleri ile vatandaşları rahatsız eden ses sistemlerin çıkarılması için 1 Nisan'a kadar süre tanındığını bildirdi.

Bakan Çiftçi talimat verdi! Aracınızda varsa hemen sökün: 1 Nisan'a kadar süre tanındı
Mustafa Çiftçi, Karayolları 'nda yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamada bulundu. paniğinin ardından multimedya yasağı da vatandaşların kafasını karıştırdı. Multimedya yasağına ilişkin Bakan Çiftçi'den açıklama geldi. Vatandaşların kafasındaki soru işaretini gideren Çiftçi, "Aracın orijinalinde olmayan ilaveler yapılması durumunda 21 bin lira ceza öngörülüyor" dedi. Çiftçi, "APP plaka" olarak bilinen standart dışı plakaların mevzuata uygun hale getirilmesi için 1 Nisan'a kadar tanınan sürenin, araçlara sonradan takılan ve sürücünün dikkatini dağıtan görüntü sistemleri ile vatandaşları rahatsız eden ses sistemleri için de geçerli olduğunu bildirdi.

Bakan Çiftçi talimat verdi! Aracınızda varsa hemen sökün: 1 Nisan'a kadar süre tanındı

"ORİJİNALSE SORUN YOK"

Çiftçi, "Araçların içerisinde orijinal, fabrikadan monte edilmiş haliyle kullanılmasında herhangi bir sakınca olmadığı, Kanun'un buna herhangi bir şekilde yasaklama getirmediği şeklinde. Araçlardaki ses sistemlerinin başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde, araçta müzik dinlenirken dışarıdaki diğer vatandaşların rahatsız olmaması, kamuya herhangi bir şekilde rahatsızlık verilmemesi. Bu şekilde dinlemelerde de herhangi bir sakınca yok, bu da serbest. Araçlarda ekran sistemleri var. Bununla müzik dinleyebiliyorsunuz, navigasyon olarak kullanabiliyorsunuz. Değişik maksatlarla kullanılıyor. Bunların da araçlarda orijinal haliyle takılı olması durumunda herhangi bir problem yok. Örneğin bu ses sistemlerinin, müzik sistemlerinin başkalarını rahatsız edecek şekilde dinlenmesi durumunda 3 bin lira idari para cezası öngörüyor. Aracın orijinalliğini bozup, fabrikadan gelen sistemi değiştirip buna birtakım ilaveler yapılması yine Kanun'un müeyyideye bağladığı hususlardan bir tanesi."

Bakan Çiftçi talimat verdi! Aracınızda varsa hemen sökün: 1 Nisan'a kadar süre tanındı

21 BİN LİRA CEZASI VAR

Bakan Çiftçi, araçlarda orijinal olmayan veya belirlenmiş standartlara aykırı multimedya sistemi bulunduran sürücülere idari para cezası uygulanacağını belirterek, "Aracın orijinalliğinde olmadığı halde tablet takmak ve bunun üzerinden video oynatmak veya görüntü sistemlerini izlemek, bu şekilde sürücünün veya yanında bulunan kişinin dikkatinin dağılması, bu Kanun'la yine yasaklanan durumlardan birisi. Bu şekilde 21 bin lira ceza öngörülüyor. Diyelim ki aracın içerisine hoparlörler taktırdı, amfi taktırdı, bununla beraber sesleri yükseltti, yani aracın orijinalinde olmayan ilaveler yapılması durumunda da 21 bin lira gibi bir ceza öngörülüyor" dedi.

Bakan Çiftçi talimat verdi! Aracınızda varsa hemen sökün: 1 Nisan'a kadar süre tanındı

"MAKSAT DİKKATİ YOLA VERMESİ VE DİKKATİNİN DAĞILMAMASI"

Düzenlemelerde amacın trafik güvenliğini sağlamak olduğunu söyleyen Bakan Çiftçi, "Bütün bunların maksadı vatandaşlarımızı cezalandırmak, onları sevimsiz durumlarla yüz yüze bırakmak değil. Bunun bir maksadı var, bir mantığı var. O da sürücünün dikkatini dağıtmamak. Sürücünün bütün dikkatini yola vermesini sağlamak ve bu şekilde hem can güvenliğini hem de karşıdaki sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamak. Kanun'un mantığı, amacı bu. Kanun bunlara aykırı davranışları cezalandırıyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi talimat verdi! Aracınızda varsa hemen sökün: 1 Nisan'a kadar süre tanındı

"EĞER VARSA HEMEN ÇIKARIN"

Bakan Çiftçi, söz konusu aykırı sistemlere sahip sürücülere uyarıda bulunarak, "Benim vatandaşlarımıza tavsiyem, eğer araçlarında bu şekilde daha sonradan taktırılmış ekran varsa veya ses sistemleri varsa bunları bir an önce söktürmeleri ve Kanun'a uygun hale getirmeleri. Böylece hem kendileri üzülmemiş olacak hem de biz onları idari yaptırımlarla karşı karşıya bırakmamış olacağız" dedi.

Bakan Çiftçi talimat verdi! Aracınızda varsa hemen sökün: 1 Nisan'a kadar süre tanındı

1 NİSAN'A KADAR SÜRE TANINDI

Öte yandan yetkililer, Bakan Çiftçi'nin talimatıyla, kamuoyunda "APP plaka" olarak bilinen standart dışı plakaların mevzuata uygun hale getirilmesi için 1 Nisan'a kadar tanınan sürenin, araçlara sonradan takılan ve sürücünün dikkatini dağıtan görüntü sistemleri ile vatandaşları rahatsız eden ses sistemleri için de geçerli olduğunu bildirdi.

