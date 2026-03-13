Çekici otomobili yola düşürdü, fark etmeden gitti! O anlar kamerada

Bolu’da D-100 kara yolu Sanayi Kavşağı’nda ışıklı kavşakta duran ve üzerinde iki otomobil bulunan çekici, yeşil ışığın yanmasıyla birlikte hareket etti. Bu sırada çekicinin üzerinde bulunan otomobil yola düştü. Durumu fark etmeyen çekici sürücüsü yoluna devam ederken, yola düşen otomobili gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yola düşen araç kaldırılarak trafik akışı yeniden normale döndürüldü.

Otomobilin çekiciden düştüğü anlar yoldan geçen bir tırın araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.