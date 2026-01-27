Karşı şeride geçip önüne geleni ezdi! Bağcılar'da çekici dehşet saçtı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde Peyami Sefa Caddesi'nde öğle saatlerinde seyir halindeki çekici, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Üzerinde araç bulunan çekici, park halindeki otomobillere çarparak ilerledikten sonra park halindeki bir kamyona çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan araç içinde sıkışan çekici sürücüsü de 40 dakikalık yoğun çaba sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Çekicinin trafikte dehşet saçtığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı...