Küçük çocuğun açık mazgaldan aşağı düşüş anı kamerada!

Kahramanmaraş'ta merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı İsa Divanlı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, mahallede bir binanın önünde bulunan mazgalın kapağını bir kişi açtı. O sırada bir çocuk, dengesini kaybederek açık kalan mazgaldan havalandırma boşluğuna düştü. Düşme sonucu yaralanan çocuk, için itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu kurtarılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.