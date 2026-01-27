Aracın bagajından çıktılar! Düzensiz göçmenler takiple yakalandı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından düzensiz göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda 2 araç takibe alındı. Öncü ve artçı araç olarak geldiği saptanan araçlar, İsmail Hakkı Alaca Bulvarı üzerinde durdurulmak istendi. Polisin dur ihtarına uymayan ilk araç kaçarken, durdurulan diğer araçta yapılan aramada 1 Afganistan uyruklu göçmenin bagajda saklandığı tespit edildi. Polisten kaçan ilk araç ise Digor ilçesinde yakalandı.

ÜZERİNİ BATTANİYE İLE ÖRTMÜŞLER

Iğdır Yolu uygulama noktasında durdurulan farklı bir araçta yapılan aramada daha 1 Afganistan uyruklu göçmen bagaj kısmına saklanmış ve üzeri battaniye ile örtülmüş halde yakalandı. Olayda yakalanan organizatörler H.G., M.T. ve Z.D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.G. ve M.T. adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer şüpheli Z.D. ise göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arabaların bagajında yakalanan ve gözaltına alınan 2 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere Erzurum Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.