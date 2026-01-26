Göçmenin kamyonun altında tehlikeli yolculuğu! İngiltere'ye gizlice girdiği anları kaydetti

Son zamanlarda göçmenler, Manş Denizi üzerinden tehlikeli tekne yolculuğu yerine kamyonlara gizlenerek yolculuk yapmaya başladı. Sosyal medya platformu TikTok'ta yayılan videolara göre göçmenler, İngiltere'ye girmek için canlarını hiçe sayıyorlar.

KAMYONUN ALTINDA YOLCULUK

Son olarak isminin Abubaker olduğu tahmin edilen Sudanlı bir kişi, kamyonun alt kısmına sıkışmış bir halde yolculuk yaptığı anları paylaştı. Videoda, bacakları direğe asılı halde durduğu, üst bedeninin tehlikeli bir şekilde yere yakın bir şekilde havada kaldığı görüldü. Kamyon ana yolda hızla ilerlerken göçmen olduğundan şüphelenilen kişi, kendisini kameraya alarak yol aldı.

Dailymail'in haberine göre aynı gün ve aynı hesap tarafından paylaşılan bir başka videoda ise bir adamın park halindeki bir kamyonun ön ve arka kısımları arasına sıkışarak kamyona tutunduğu görülüyor. Her iki videonun altında da İngiliz bayrağı ve şu not bulunuyor:

''Ve sonunda kardeşim başardı, İngiltere hoş geldin diyor.''

TEHLİKELİ YOLCULUĞA ALKIŞ TUTULUYOR

Kamyonlara gizlice binen göçmenler Fransa'nın kuzeyini tercih ediyor. Buradan gizlice kamyonlara biniyor ve İngiltere'ye kadar gizleniyor. Bu tarz videolar yayıldıkça takipçileri de bu göçmenleri 'kahraman' olarak nitelendiriyor ve bu tehlikeli yolculuğa alkış tutuyor.

ARNAVUT ÇETELER BAŞI ÇEKİYOR

Fransa'dan kamyonla İngiltere'ye gelme yönteminin Arnavut çeteler tarafından organize edildiği düşünülüyor. Hüküm giymiş bir insan kaçakçısı bu yöntemin 'kolay' ve 'düşük riskli' olduğunu söylüyor. Çünkü kaçakçı sadece göçmeni arabasının bagajında feribota gizlice bindiriyor. Kaçakçı feribotun araç güvertesine ulaştığında, göçmen araçtan atlayıp genellikle brandayı keserek kamyona biniyor.

Kaçakçı daha sonra kamyonun plakasını İngiltere'deki bir ortağına veriyor; bu ortak, araç Dover'dan ayrıldıktan sonra onu takip ediyor ve araç durduğunda göçmeni alıyor. Kamyon şoförünün olaya karışanlardan haberi yok, ancak yetkililer tarafından araçta kaçak yolcu bulunursa 10.000 sterline kadar para cezası alma riskiyle karşı karşıya.