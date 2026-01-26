Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Göçmenin kamyonun altında tehlikeli yolculuğu! İngiltere'ye gizlice girdiği anları kaydetti

Sosyal medya platformu TikTok'ta yayılan bir video gerçeği ortaya çıkardı. Sudanlı olduğu düşünülen bir göçmen, hızla giden bir kamyonun altına asılı halde İngiltere'ye gizlice girdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
26.01.2026
saat ikonu 11:32
|
GÜNCELLEME:
26.01.2026
saat ikonu 11:35

Son zamanlarda göçmenler, Manş Denizi üzerinden tehlikeli tekne yolculuğu yerine kamyonlara gizlenerek yolculuk yapmaya başladı. Sosyal medya platformu 'ta yayılan videolara göre göçmenler, 'ye girmek için canlarını hiçe sayıyorlar.

Göçmenin kamyonun altında tehlikeli yolculuğu! İngiltere'ye gizlice girdiği anları kaydetti

KAMYONUN ALTINDA YOLCULUK

Son olarak isminin Abubaker olduğu tahmin edilen Sudanlı bir kişi, kamyonun alt kısmına sıkışmış bir halde yolculuk yaptığı anları paylaştı. Videoda, bacakları direğe asılı halde durduğu, üst bedeninin tehlikeli bir şekilde yere yakın bir şekilde havada kaldığı görüldü. ana yolda hızla ilerlerken göçmen olduğundan şüphelenilen kişi, kendisini kameraya alarak yol aldı.

Dailymail'in haberine göre aynı gün ve aynı hesap tarafından paylaşılan bir başka videoda ise bir adamın park halindeki bir kamyonun ön ve arka kısımları arasına sıkışarak kamyona tutunduğu görülüyor. Her iki videonun altında da İngiliz bayrağı ve şu not bulunuyor:

''Ve sonunda kardeşim başardı, İngiltere hoş geldin diyor.''

Göçmenin kamyonun altında tehlikeli yolculuğu! İngiltere'ye gizlice girdiği anları kaydetti

TEHLİKELİ YOLCULUĞA ALKIŞ TUTULUYOR

Kamyonlara gizlice binen göçmenler 'nın kuzeyini tercih ediyor. Buradan gizlice kamyonlara biniyor ve İngiltere'ye kadar gizleniyor. Bu tarz videolar yayıldıkça takipçileri de bu göçmenleri 'kahraman' olarak nitelendiriyor ve bu tehlikeli yolculuğa alkış tutuyor.

Göçmenin kamyonun altında tehlikeli yolculuğu! İngiltere'ye gizlice girdiği anları kaydetti

ARNAVUT ÇETELER BAŞI ÇEKİYOR

Fransa'dan kamyonla İngiltere'ye gelme yönteminin Arnavut çeteler tarafından organize edildiği düşünülüyor. Hüküm giymiş bir insan kaçakçısı bu yöntemin 'kolay' ve 'düşük riskli' olduğunu söylüyor. Çünkü kaçakçı sadece göçmeni arabasının bagajında feribota gizlice bindiriyor. Kaçakçı feribotun araç güvertesine ulaştığında, göçmen araçtan atlayıp genellikle brandayı keserek kamyona biniyor.

Göçmenin kamyonun altında tehlikeli yolculuğu! İngiltere'ye gizlice girdiği anları kaydetti

Kaçakçı daha sonra kamyonun plakasını İngiltere'deki bir ortağına veriyor; bu ortak, araç Dover'dan ayrıldıktan sonra onu takip ediyor ve araç durduğunda göçmeni alıyor. Kamyon şoförünün olaya karışanlardan haberi yok, ancak yetkililer tarafından araçta kaçak yolcu bulunursa 10.000 sterline kadar para cezası alma riskiyle karşı karşıya.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hilda Baci binlerce kiloluk pilav servisiyle adını Guinness Dünya Rekorları'na yazdırdı
Bir ihmal genci hendekte boğarak öldürdü! 90 dakika yardım çığlıkları attı
ETİKETLER
#İngiltere
#tiktok
#fransa
#kamyon
#göç
#insan kaçakçılığı
#Manş Denizi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.