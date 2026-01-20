Bir ihmal genci hendekte boğarak öldürdü! 90 dakika yardım çığlıkları attı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi yakınlarında bulunan Noida şehrinde 27 yaşındaki bir yazılım mühendisi Yuvraj Mehta, yoğun sisin etkili olduğu sırada evine dönerken kaza yaptı. Araç, alçak bir bariyere çarptıktan sonra yaklaşık 21 metre derinliğindeki yağmur suyuyla dolmuş çukura düştü.

''LÜTFEN BENİ KURTARIN ÖLMEK İSTEMİYORUM''

Yerel basında yer alan haberlere göre Mehta, aracından çıkmayı başardı ve su yükselirken aracının tavanına tırmandı. Burada babasını arayan Mehta, "Lütfen gelip beni kurtarın. Ölmek istemiyorum" dedi. Mehta yaklaşık 90 dakika boyunca hayatta kalmak için mücadele etti, yardım çığlıkları attı, telefonunun fenerini yakıp söndürdü.

POLİSLER YÜZME BİLMİYORDU

Baba ise olay yerine ulaştığında oğlunun hala hayatta olduğunu ancak kimsenin ona ulaşamadığını söyledi. Yoğun sisin içinde, çukurun yakınında duran insanlar Mehta'nın çaresiz çığlıklarını duyabiliyorlardı ama neredeyse hiçbir şey göremiyorlardı.

Yoldan geçen kurye Moninder, beline ip bağlayarak hendeğe inmeye çalıştı fakat Mehta'yı bulamadı. Moninder, olay yerine gelen polislerin yüzme bilmediğini söylediğini aktardı. Acil durum ekiplerinin ise suya girmediğini anlattı.

Mehta’nın yaklaşık iki saat boyunca yardım çığlıklarının duyulduğu, daha sonra sesinin kesildiği belirtildi.

DALGIÇLAR BİRKAÇ SAAT SONRA GELDİ

Polis, uzman dalgıçların birkaç saat sonra bölgeye ulaştığını doğruladı. Yetkililere göre Mehta’nın yaklaşık 02.30 sularında boğulduğu tahmin ediliyor. Cansız bedeni, kazadan yaklaşık beş saat sonra, gün ağardıktan sonra çıkarıldı.

HALK 'İHMAL' DİYEREK PROTESTOLAR DÜZENLEDİ

Olay, bölgede büyük tepkiye yol açtı. Bazı mahalle sakinleri protesto düzenleyerek, çukurun korumasız bırakıldığını, yol boyunca uyarı levhası ve reflektör bulunmadığını söyledi.

Greater Noida Emniyet Müdür Yardımcısı Hemant Upadhyay, eğitimsiz personelin suya girmesinin yeni can kayıplarına yol açabileceğinden endişe ettiklerini söyledi.

Protestonun ardından Noida Otoritesi olay yerine bariyerler yerleştirdi. Noida Otoritesi CEO'su Lokesh M, 150. Sektördeki trafikle ilgili çalışmalardan sorumlu yetkililere ihtarname gönderdi ve genç mühendis Naveen Kumar'ın görevine son verdi. Ayrıca departmanlara inşaat alanlarındaki güvenlik önlemlerini incelemeleri ve rapor sunmaları talimatını verdi.