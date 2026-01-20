Kararları ciddi riskler barındırıyor! ABD lideri Donald Trump'ı durdurabilecek tek isim var

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık koltuğuna oturduğundan beri dünyadaki tüm dengeler yerinden oynadı. Trump'ın ani kararları ve bu kararlarında ısrarcı lması, çıkışları, yaptıkları hatta attığı adım bile dünyanın birçok noktasında birçok etki oluşturuyor. Uzmanlara göre, ABD Başkanı Trump’ın kişilik özellikleri, yüksek kamu görevinde ciddi riskler barındırıyor.

Independent gazetesinin haberine göre, Trump'ı durduracak tek isim ise Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles. Bu isim Trump'ı dengeleyen tek kişi olarak görülüyor. Ayrıca Trump'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasında kilit rol oynayan biri.

Trump’ın ruhsal durumuyla ilgili tartışmalar, 2017’de yayımlanan ''Donald Trump’ın Tehlikeli Vakası'' adlı kitapla yeniden alevlenmişti. Kitabın editörü ve sosyal psikiyatrist Dr. Bandy X. Lee, Trump’ın davranışlarının toplum için risk oluşturduğunu savunan isimlerden biri. Lee, 68 yaşındaki Susie Wiles'ın, Trump'ı dizginleyebilecek tek kişi olduğunu düşünüyor. Lee, ''Trump daha saldırgan ve öfkeli biri hale geldi. Bu tür kişilikler karşısında onu yönlendirebilecek kişiler çok azdır. Wiles bu potansiyele sahip'' dedi.

Lee, ABD’nin yabancı liderler için psikolojik analizler yapan kurumlara sahip olduğunu, ancak aynı yaklaşımın kendi liderleri için uygulanmadığını da belirtti.

''TRUMP 'GÜÇLÜ ANNE FİGÜRÜ' ARIYOR''

CIA’nın siyasi liderlerin psikolojisini inceleyen biriminin kurucusu Jerrold Post da Trump’ın kişilik yapısına dair dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu. Post’a göre Trump, otoriter erkek figürlere yakınlık duyarken, aynı zamanda güçlü bir 'anne figürü' arayışı içinde.

Bu çerçevede Susie Wiles’ın yaşça büyük, deneyimli ve erkek egemen bir ortamda sessizce otorite kurabilen bir isim olması, Trump’la kurduğu ilişkiyi açıklayan unsurlardan biri olarak görülüyor. Uzmanlara göre asıl soru, Wiles’ın Trump’ın davranışlarını gerçekten değiştirme gücüne sahip olup olmadığı.

''DEĞİŞMEZ AMA SINIRLANDIRILABİLİR''

Trump’ın ilk döneminde Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü olan eski general John Kelly, disiplini sağlamaya çalışmış ancak 17 ay sonra görevden alınmıştı. Kelly daha sonra Trump’ı 'faşist' olarak nitelendirmişti.

Bandy Lee’ye göre Wiles’ın kaderi de benzer olabilir:

''Böylesi bir kişiliği değiştirmek neredeyse imkansızdır. Yapılabilecek en gerçekçi şey, zararı sınırlamak ve krizleri yönetmektir.''