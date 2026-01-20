Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Kararları ciddi riskler barındırıyor! ABD lideri Donald Trump'ı durdurabilecek tek isim var

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde verdiği kararlar, ani çıkışlar dünyadaki dengeleri sarstı. Trump'ın bu hali, psikiyatristlerin uyarılarının tekrardan gündeme gelmesine neden oldu. Trump'ı durdurabilecek tek bir kişinin olduğu belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kararları ciddi riskler barındırıyor! ABD lideri Donald Trump'ı durdurabilecek tek isim var
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.01.2026
saat ikonu 12:51
|
GÜNCELLEME:
20.01.2026
saat ikonu 12:51

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık koltuğuna oturduğundan beri dünyadaki tüm dengeler yerinden oynadı. Trump'ın ani kararları ve bu kararlarında ısrarcı lması, çıkışları, yaptıkları hatta attığı adım bile dünyanın birçok noktasında birçok etki oluşturuyor. Uzmanlara göre, ABD Başkanı Trump’ın kişilik özellikleri, yüksek kamu görevinde ciddi riskler barındırıyor.

Independent gazetesinin haberine göre, Trump'ı durduracak tek isim ise Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles. Bu isim Trump'ı dengeleyen tek kişi olarak görülüyor. Ayrıca Trump'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasında kilit rol oynayan biri.

Kararları ciddi riskler barındırıyor! ABD lideri Donald Trump'ı durdurabilecek tek isim var

Trump’ın ruhsal durumuyla ilgili tartışmalar, 2017’de yayımlanan ''Donald Trump’ın Tehlikeli Vakası'' adlı kitapla yeniden alevlenmişti. Kitabın editörü ve sosyal psikiyatrist Dr. Bandy X. Lee, Trump’ın davranışlarının toplum için risk oluşturduğunu savunan isimlerden biri. Lee, 68 yaşındaki Susie Wiles'ın, Trump'ı dizginleyebilecek tek kişi olduğunu düşünüyor. Lee, ''Trump daha saldırgan ve öfkeli biri hale geldi. Bu tür kişilikler karşısında onu yönlendirebilecek kişiler çok azdır. Wiles bu potansiyele sahip'' dedi.

Kararları ciddi riskler barındırıyor! ABD lideri Donald Trump'ı durdurabilecek tek isim var

Lee, ABD’nin yabancı liderler için psikolojik analizler yapan kurumlara sahip olduğunu, ancak aynı yaklaşımın kendi liderleri için uygulanmadığını da belirtti.

''TRUMP 'GÜÇLÜ ANNE FİGÜRÜ' ARIYOR''

CIA’nın siyasi liderlerin psikolojisini inceleyen biriminin kurucusu Jerrold Post da Trump’ın kişilik yapısına dair dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu. Post’a göre Trump, otoriter erkek figürlere yakınlık duyarken, aynı zamanda güçlü bir 'anne figürü' arayışı içinde.

Bu çerçevede Susie Wiles’ın yaşça büyük, deneyimli ve erkek egemen bir ortamda sessizce otorite kurabilen bir isim olması, Trump’la kurduğu ilişkiyi açıklayan unsurlardan biri olarak görülüyor. Uzmanlara göre asıl soru, Wiles’ın Trump’ın davranışlarını gerçekten değiştirme gücüne sahip olup olmadığı.

Kararları ciddi riskler barındırıyor! ABD lideri Donald Trump'ı durdurabilecek tek isim var

''DEĞİŞMEZ AMA SINIRLANDIRILABİLİR''

Trump’ın ilk döneminde Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü olan eski general John Kelly, disiplini sağlamaya çalışmış ancak 17 ay sonra görevden alınmıştı. Kelly daha sonra Trump’ı 'faşist' olarak nitelendirmişti.

Bandy Lee’ye göre Wiles’ın kaderi de benzer olabilir:

''Böylesi bir kişiliği değiştirmek neredeyse imkansızdır. Yapılabilecek en gerçekçi şey, zararı sınırlamak ve krizleri yönetmektir.''

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump ifşa hattına dönüştü! Liderlerden gelen her mesajı sosyal medyada paylaşıp dalga geçiyor
İngiltere'nin kararı ABD lideri Trump'ı çıldırttı: Büyük bir aptallık!
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.