Editor
 Berrak Arıcan Baş

Bir ülke daha savaş hazırlığında: Her eve mektup gitti, ev ve araçlara el konulabilecek

Norveç de olası bir savaş durumuna karşı hazırlıklara başladı. Ordu, her eve mektup gönderdi ve savaş durumunda sivillere ait mülklerin geçici olarak kullanılabileceğini, el konulabileceğini bildirdi.

Bir ülke daha savaş hazırlığında: Her eve mektup gitti, ev ve araçlara el konulabilecek
Haber Merkezi
20.01.2026
20.01.2026
Norveç de diğer Avrupa ülkeleri gibi savaş hazırlıkları için kolları sıvadı. Binlerce Norveçlinin evine gönderilen mektupta, savaş çıkması durumunda sivillere ait evler, otomobiller, tekneler ve çeşitli ekipmanların ordu tarafından kamulaştırılabileceği bildirildi.

AFP'nin haberine göre, Norveç Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada bu uygulamanın amacının savaş zamanında ordunun ülkeyi savunmak için ihtiyaç duyduğu kaynaklara hızlı şekilde erişimini sağlamak olduğu vurgulandı.

Bir ülke daha savaş hazırlığında: Her eve mektup gitti, ev ve araçlara el konulabilecek

Yetkililer, sadece vatandaşları olası bir silahlı çatışma durumunda bu prosedürlerin uygulamaya konacağını şu an bilgilendirme amaçlı olduğunu belirtti.

''2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN BU YANA EN CİDDİ DURUM''

Norveç Askeri Lojistik Kurumu Başkanı Anders Jernberg ise son zamanlarda dünyada yaşanan gelişmelere dikkat çekti ve güvenlik ortamının kötüleştiğini ifade etti.

Jernberg, "Kriz ve savaşa hazırlığın önemi son yıllarda keskin biçimde arttı. Norveç, güvenlik politikası açısından İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ciddi durumla karşı karşıya" dedi.

Bir ülke daha savaş hazırlığında: Her eve mektup gitti, ev ve araçlara el konulabilecek

Toplumun hem güvenlik krizlerine hem de en kötü senaryoda savaşa hazır olması gerektiğini vurgulayan Jernberg, ülkede askeri ve sivil hazırlık kapasitesinin kapsamlı biçimde artırıldığını da ifade etti.

