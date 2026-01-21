Hilda Baci binlerce kiloluk pilav servisiyle adını Guinness Dünya Rekorları'na yazdırdı

Nijeryalı ünlü şef Hilda Baci'nin 12 Eylül 2025'te hazırladığı, Nijerya'nın Lagos şehrindeki Victoria Island bölgesinde bir gıda markasıyla işbirliği yaptığı dev porsiyon pilav, yeni bir rekor kırmasını sağladı. Baci'nin pilavı ''Dünyanın en büyük pilav servisi'' olarak tescillendi.

Başlangıçta "Nijerya usulü jollof pilavının en büyük servisi" kategorisi için yapılan rekor denemesinin, aynı zamanda genel "en büyük pilav servisi" kriterlerini de karşıladığı belirtildi.

8 BİN 780 KİLOGRAMLIK PİLAV SERVİSİ

Guinness Dünya Rekorları'nın resmi kayıtlarında, "En büyük pilav servisi rekoru, 8 bin 780 kilogram ile 12 Eylül 2025 tarihinde Nijerya, Lagos'un Victoria Island bölgesinde Hilda Baci ve Gino markası tarafından elde edilmiştir." ifadesi yer aldı.

Baci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Guinness Dünya Rekorları Müşteri Ortaklıkları Başkanı Andrew Fanning tarafından gönderilen tebrik e-postasını yayımladı.

Fanning mesajında, söz konusu denemenin iki ayrı rekor kategorisi için geçerli olduğunu ifade etti.

Baci, ayrıca ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, rekor onayını aylar sonra öğrendiğini belirterek, başarının ekip çalışması sayesinde mümkün olduğunu vurguladı.

2 GUINNESS REKORU DAHA VAR

Halk arasında "Hilda Baci" olarak tanınan Hilda Bassey Effiong, ilk Guinness Dünya Rekorunu Mayıs 2023'te "en uzun süre bireysel yemek pişirme maratonu" ile elde etmişti. Eylül 2025'te "Nijerya usulü jollof pilavının en büyük servisi" rekorunu kıran Hilda Baci, son onayla toplamda üç kez Guinness Dünya Rekoru'nun sahibi oldu.