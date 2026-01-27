Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Avcılar, Esenler elektrik kesintisi! 27 Ocak İstanbul elektrik kesintileri ne zaman, saat kaçta bitecek?

İstanbul elektrik kesintisi listesi 27 Ocak BEDAŞ tarafından açıklandı. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre bugün İstanbul'un 24 ilçesinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. BEDAŞ tarafından aktarılan bilgilere göre kesintiler bakım, yatırım ve dönüş çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek. Yaşanan elektrik kesintilerinden etkilenecek ilçeler ve semtlerin arasında Avcılar, Esenler ve Cihangir yer aldı. Vatandaşlar tarafından Avcılar, Esenler, Cihangir elektrik kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek merak ediliyor. İşte 27 Ocak İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi listesi...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Avcılar, Esenler elektrik kesintisi! 27 Ocak İstanbul elektrik kesintileri ne zaman, saat kaçta bitecek?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.01.2026
saat ikonu 14:05
|
GÜNCELLEME:
27.01.2026
saat ikonu 14:05

'un , ve ilçelerinde bugün sabah saatlerinden itibaren yaşanmaya başladı. tarafından aktarılan bilgilere göre Avcılar, Esenler ve Beyoğlu'nun bazı mahallelerinde yaşanan elektrik kesintisi planlı olarak gerçekleştiriliyor. Bakım, yatırım ve dönüşüm çalışmaları kapsamında yapılan elektrik kesintilerinden etkilenen mahalleler ve semtler duyuruldu. Vatandaşlar tarafından Avcılar, Esenler, Cihangir elektrik kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği araştırılmaya başlandı.

Avcılar, Esenler elektrik kesintisi! 27 Ocak İstanbul elektrik kesintileri ne zaman, saat kaçta bitecek?

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK 27 OCAK?

BEDAŞ tarafından aktarılan bilgilere göre Avcılar'ın Cihangir Mahallesi'ne bağlı olan Ağaçardı, Bektaş, Kartopu, Kibele, Kirazlı, Migros, Ormanlı, Osmanpaşa, Reşitpaşa, Salim Bey, Umutlu, Yasemin Çakmaklı, Özen, Üzengi, İplik ve Şık sokakta elektrik kesintisi yaşanıyor. Cihangir Mahallesi'nin yanı sıra Ambarlı Mahallesi'ne bağlı olan Balaban, Beyazzambak, Beşevler, Cami Yolu, Cumhuriyet, Dar, Dr. Sadık Ahmet, Gazete, Güven, Marmara Sahil, Meltem, Plaj Yolu, Salih Yolu, Çeşme, Çimenli, Öğretmenler, İhsanbey, İskele, Şehit Er Refik Eyilmez sokak bölgelerinde de elektrik kesintisi meydana geldi. Abone/şube bağlantı çalışmaları nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri saat 09.00'da başladı. BEDAŞ tarafından aktarılan bilgilere göre Avcılar'ın iki mahallesinde de elektrik kesintileri saat 17.00'de sona erecek.

Avcılar, Esenler elektrik kesintisi! 27 Ocak İstanbul elektrik kesintileri ne zaman, saat kaçta bitecek?

İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK 27 OCAK?

İstanbul'un Esenler ilçesinde ise Oruçreis Mahallesi'nin tamamında sabah saat 09.00'dan beri elektrik kesintisi yaşanıyor. Bakım çalışması, önleyici bakım sebebi ile iş sağlığı ve güvenliğini gözeterek yapılan elektrik kesintilerinin saat 16.00'da sona ermesi bekleniyor. Esenler ilçesinin Fatih Mahallesi'ne bağlı olan 276., 285., 286., Bağcılar ve Hakkı Başar sokak bölgelerinde ise sabah saat 10.00'da başlayan elektrik kesintisi 18.00'de sona erecek. Fatih Mahallesi'nde yaşanan elektrik kesintisinin ise yatırım ve dönüşüm çalışmaları kapsamında gerçekleştirildiği açıklandı.

Avcılar, Esenler elektrik kesintisi! 27 Ocak İstanbul elektrik kesintileri ne zaman, saat kaçta bitecek?

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ 27 OCAK

İstanbul'da yaşanan bütün planlı ve plansız şekilde gerçekleşen elektrik kesintilerine vatandaşlar BEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden erişim sağlayabiliyorlar. BEDAŞ yaşanan elektrik kesintilerinin hepsini ilçe ve mahalle olarak internet sitesinden duyuruyor. Aynı zamanda BEDAŞ sosyal medya hesaplarından da elektrik kesintilerinin ne zaman sona ereceği gibi detayları paylaşıyor.

ETİKETLER
#istanbul
#beyoğlu
#avcılar
#esenler
#elektrik kesintisi
#bedaş
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.