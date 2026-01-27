Avcılar, Esenler elektrik kesintisi! 27 Ocak İstanbul elektrik kesintileri ne zaman, saat kaçta bitecek?

İstanbul'un Avcılar, Esenler ve Beyoğlu ilçelerinde bugün sabah saatlerinden itibaren elektrik kesintisi yaşanmaya başladı. BEDAŞ tarafından aktarılan bilgilere göre Avcılar, Esenler ve Beyoğlu'nun bazı mahallelerinde yaşanan elektrik kesintisi planlı olarak gerçekleştiriliyor. Bakım, yatırım ve dönüşüm çalışmaları kapsamında yapılan elektrik kesintilerinden etkilenen mahalleler ve semtler duyuruldu. Vatandaşlar tarafından Avcılar, Esenler, Cihangir elektrik kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği araştırılmaya başlandı.

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK 27 OCAK?

BEDAŞ tarafından aktarılan bilgilere göre Avcılar'ın Cihangir Mahallesi'ne bağlı olan Ağaçardı, Bektaş, Kartopu, Kibele, Kirazlı, Migros, Ormanlı, Osmanpaşa, Reşitpaşa, Salim Bey, Umutlu, Yasemin Çakmaklı, Özen, Üzengi, İplik ve Şık sokakta elektrik kesintisi yaşanıyor. Cihangir Mahallesi'nin yanı sıra Ambarlı Mahallesi'ne bağlı olan Balaban, Beyazzambak, Beşevler, Cami Yolu, Cumhuriyet, Dar, Dr. Sadık Ahmet, Gazete, Güven, Marmara Sahil, Meltem, Plaj Yolu, Salih Yolu, Çeşme, Çimenli, Öğretmenler, İhsanbey, İskele, Şehit Er Refik Eyilmez sokak bölgelerinde de elektrik kesintisi meydana geldi. Abone/şube bağlantı çalışmaları nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri saat 09.00'da başladı. BEDAŞ tarafından aktarılan bilgilere göre Avcılar'ın iki mahallesinde de elektrik kesintileri saat 17.00'de sona erecek.

İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK 27 OCAK?

İstanbul'un Esenler ilçesinde ise Oruçreis Mahallesi'nin tamamında sabah saat 09.00'dan beri elektrik kesintisi yaşanıyor. Bakım çalışması, önleyici bakım sebebi ile iş sağlığı ve güvenliğini gözeterek yapılan elektrik kesintilerinin saat 16.00'da sona ermesi bekleniyor. Esenler ilçesinin Fatih Mahallesi'ne bağlı olan 276., 285., 286., Bağcılar ve Hakkı Başar sokak bölgelerinde ise sabah saat 10.00'da başlayan elektrik kesintisi 18.00'de sona erecek. Fatih Mahallesi'nde yaşanan elektrik kesintisinin ise yatırım ve dönüşüm çalışmaları kapsamında gerçekleştirildiği açıklandı.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ 27 OCAK

İstanbul'da yaşanan bütün planlı ve plansız şekilde gerçekleşen elektrik kesintilerine vatandaşlar BEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden erişim sağlayabiliyorlar. BEDAŞ yaşanan elektrik kesintilerinin hepsini ilçe ve mahalle olarak internet sitesinden duyuruyor. Aynı zamanda BEDAŞ sosyal medya hesaplarından da elektrik kesintilerinin ne zaman sona ereceği gibi detayları paylaşıyor.