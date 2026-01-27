Adıyaman'da inşaat işçisinden acı haber

Adıyaman'da acı bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Altınşehir Mahallesi Üniversite Kavşağı yakınlarında bir inşaat alanı oldu.

Edinilen bilgiye göre, 33 yaşındaki Abdülkadir Akbulut, iş makinesi ile duvar arasına sıkıştı. Durum üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede Akbulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Akbulut'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.