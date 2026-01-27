Sokak ortasında vahşet: 7 çocuk annesi eşini silahla vurdu

Kategoriler
37 yaşındaki Hayrettin Karataş, boşanma aşamasındaki eşi Pınar Karataş'a sokak ortasında silahla ateş etti. Boynundan vurulan genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, eli silahlı saldırgan kaçmaya başladı. Çevredeki vatandaşların olayı güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine bölgeye güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Başlatılan çalışma neticesinde saldırgan 300 metre ileride yakalanırken, aldığı kurşunlarla hayatını kaybeden 37 yaşındaki Pınar Karataş’ın 7 çocuk annesi olduğu öğrenildi.