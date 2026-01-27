Beşiktaşlı Ndidi'nin acı günü! Trafik kazasında hayatını kaybetti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın sezon başında Leicester City'den kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcu Wilfred Ndidi'ye babasından acı bir haber geldi.

Ndidi'nin babası Sunday Ndidi'nin, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği bildirildi.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş'tan da Ndidi'nin babasının hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklama geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin kıymetli babası Sunday Ndidi’nin elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; futbolcumuz Wilfred Ndidi'ye, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.