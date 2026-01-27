Menü Kapat
10°
Beşiktaşlı Ndidi'nin acı günü! Trafik kazasında hayatını kaybetti

Beşiktaş'ın Nijeryalı futbolcusu Wilfred Ndidi'nin babasının, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği açıklandı. Konuyla ilgili Beşiktaş'tan duyuru geldi.

Beşiktaşlı Ndidi'nin acı günü! Trafik kazasında hayatını kaybetti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden 'ın sezon başında Leicester City'den kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcu 'ye babasından acı bir haber geldi.

Ndidi'nin babası Sunday Ndidi'nin, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği bildirildi.

Beşiktaşlı Ndidi'nin acı günü! Trafik kazasında hayatını kaybetti

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş'tan da Ndidi'nin babasının hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklama geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin kıymetli babası Sunday Ndidi’nin elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; futbolcumuz Wilfred Ndidi'ye, ailesine ve yakınlarına dileriz." denildi.

