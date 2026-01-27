Acun Ilıcalı'nın prensiydi: Sergen Yalçın onayı verdi, 45 Milyon Euroluk yıldız için görüşmeler başladı!

Ocak transfer döneminde şuana kadar sadece gönderdiği oyuncularla gündeme gelen Beşiktaş, rotayı artık kadrosuna yapacağı takviyelere çevirdi.

HEDEF JADEN PHİLOGENE

Hücum hattında yaşadığı sıkıntılara ilaç arayan siyah-beyazlı yönetim, Premier Lig ve Championship’in en potansiyelli isimlerinden biri olan Jaden Philogene’i listesine aldı.

45 MİLYON EURO ÖDENDİ

Tecrübeli çalıştırıcı Sergen Yalçın’ın "Hücumun çehresini değiştirir" dediği genç yıldız için Ipswich Town ile ilk temaslar kuruldu. Yıldız ismin İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken, kariyeri boyunca bonservisine 45.5 milyon Euro ödenmesi ise dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

FORMÜL BELLİ

Harika bir sezon geçiren İngiliz yıldız için Sergen Yalçın onay verirken, Beşiktaşlı kurmayların satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunacağı gelen bilgiler arasında.

GÜÇLÜ YÖNLERİ

Teknik kapasitesi ve potansiyeli yüksek olan Jaden Philogene, bire birde oldukça etkili. Sürati ve dripling yeteneğiyle kolay adam eksiltebiliyor. İçeriye kat ederek kaleye çerçeveyi bulan şutlar çıkarabiliyor. Kapanan savunmalara karşı 'anahtar' oyuncu profilinde olması, Sergen Yalçın’ın bu transferi en çok isteme nedenlerinden biri.

ZAYIF YÖNLERİ

İngiliz yıldızın performansı zaman zaman dalgalanabiliyor. Basit oynaması gerektiği anlarda çalım denemesi top kayıplarına yol açabiliyor. Ayrıca sert savunmacılara karşı fiziksel olarak zorlanabilen Philogene'in, takım savunmasına ve sol beke yardımı konusunda gelişim göstermesi bekleniyor.