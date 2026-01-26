Galatasaray Manchester City maçının hakemi kim? Alejandro Hernandez hangi maçları yönetti?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının 8. ve son haftasında Manchester City ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Mücadeleyi, İspanyol hakem Alejandro Hernandez idare edecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Etihad Stadı'nda Türkiye saati ile 23.00'te oynanacak karşılaşmada Hernandez'in yardımcılıklarını İspanya Futbol Federasyonundan Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak.

Karşılaşmada VAR koltuğunda İspanya'dan Carlos del Cerro Grande, AVAR'da da Almanya'dan Robert Schröder görev alacak.

ALEJANDRO HERNANDEZ HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

Alejandro Hernandez, sarı-kırmızılıların 2024'te UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ve PAOK'u yendiği maçları yönetmişti.

Türk takımlarının Avrupa’da oynadığı mücadelelerde Hernandez'in karnesi şöyle: