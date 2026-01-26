Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Editor
Editor
 Erdem Avsar

Galatasaray Manchester City maçının hakemi kim? Alejandro Hernandez hangi maçları yönetti?

Galatasaray'ın Manchester City ile deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi maçını yönetecek hakem netleşti. Temsilcimizin Manchester City ile 28 Ocak Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı maçı, İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Alejandro Hernandez isminin kesinleşmesiyle birlikte hakemin kariyeri ve yönettiği maçlar da merak edilen konular arasında oldu.

Galatasaray Manchester City maçının hakemi kim? Alejandro Hernandez hangi maçları yönetti?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.01.2026
17:02
|
GÜNCELLEME:
26.01.2026
17:02

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının 8. ve son haftasında Manchester City ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Mücadeleyi, İspanyol hakem Alejandro Hernandez idare edecek.

Galatasaray Manchester City maçının hakemi kim? Alejandro Hernandez hangi maçları yönetti?

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Etihad Stadı'nda Türkiye saati ile 23.00'te oynanacak karşılaşmada Hernandez'in yardımcılıklarını İspanya Federasyonundan Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak.

Karşılaşmada VAR koltuğunda İspanya'dan Carlos del Cerro Grande, AVAR'da da Almanya'dan Robert Schröder görev alacak.

Galatasaray Manchester City maçının hakemi kim? Alejandro Hernandez hangi maçları yönetti?

ALEJANDRO HERNANDEZ HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

Alejandro Hernandez, sarı-kırmızılıların 2024'te UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ve PAOK'u yendiği maçları yönetmişti.

Türk takımlarının Avrupa’da oynadığı mücadelelerde Hernandez'in karnesi şöyle:

  • Galatasaray 3-1 PAOK
  • Galatasaray 3-2 Sparta Prag
  • PSV 5-1 Galatasaray
  • Fenerbahçe 1-3 Rangers
  • Fenerbahçe 0-3 Olympiakos
  • Beşiktaş 1-2 Braga
  • Norveç 0-3 Türkiye
#Futbol
#Spor
