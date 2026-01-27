Galatasaray’da sağ beke sürpriz transfer: Trabzonspor’un eski yıldızı geri dönüyor!

Galatasaray, uzun bir bekleyişin ardından Noa Lang ve Yaser Asprilla'yı kadrosuna katarak ocak transfer dönemine bomba gibi bir giriş yaptı. Sarı-kırmızılılar, bir yandan şampiyonluk hesapları yaparken diğer yandan kadro derinliğini artırmak için düğmeye bastı.

SİNGO BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda büyük umutlarla kadroya dahil edilen ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle çok fazla maç kaçıran Singo, teknik heyetin planlarını alt üst etti. Savunmanın sağında Roland Sallai dışında alternatifi kalmayan tecrübeli çalıştırıcı, yönetime sunduğu raporda tanıdık bir ismin üzerini çizdi.

MALHEİRO DÖNMEK İÇİN GÜN SAYIYOR

Süper Lig'in devlerinden Trabzonspor'un sezon başında 6.13 milyon Euro karşılığında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Wasl’a gönderdiği Pedro Malheiro, yeni takımında beklentileri karşılayamadı. Genç oyuncunun Dubai’de mutsuz olduğu öğrenilirken, Türkiye’den gelen bu teklife anında "evet" dediği ve geri dönmeye can attığı belirtildi.

TRABZONSPOR’A PİYANGO!

Galatasaray’ın bu hamlesi Trabzon’da da büyük heyecana sebep oldu. Bordo-mavili ekibin Al-Wasl ile yaptığı anlaşma gereği, Portekizli futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %15'lik payı Karadeniz fırtınasına gidecek. Sarı-kırmızılı yönetimin önümüzdeki günlerde Al-Wasl kulübüyle resmi görüşmelere başlaması ve transferi kamp dönemine yetiştirmesi bekleniyor.