TGRT Haber
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray’da sağ beke sürpriz transfer: Trabzonspor’un eski yıldızı geri dönüyor!

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Karagümrük'ü 3-1 yenerek şampiyonluk iddiasını güçlendiren Galatasaray, transferde rotayı beklenmedik bir isme kırdı. Savunma bölgesindeki sakatlık kabusu ve rotasyon daralması sonrası sağ bek arayışına giren Cimbom, Trabzonspor’un sezon başında rekor bedelle sattığı yıldız ismin peşine düştü. İşte detaylar...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.01.2026
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
27.01.2026
saat ikonu 09:36

Galatasaray, uzun bir bekleyişin ardından Noa Lang ve Yaser Asprilla'yı kadrosuna katarak ocak transfer dönemine bomba gibi bir giriş yaptı. Sarı-kırmızılılar, bir yandan şampiyonluk hesapları yaparken diğer yandan kadro derinliğini artırmak için düğmeye bastı.

Galatasaray’da sağ beke sürpriz transfer: Trabzonspor’un eski yıldızı geri dönüyor!

SİNGO BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda büyük umutlarla kadroya dahil edilen ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle çok fazla maç kaçıran Singo, teknik heyetin planlarını alt üst etti. Savunmanın sağında Roland Sallai dışında alternatifi kalmayan tecrübeli çalıştırıcı, yönetime sunduğu raporda tanıdık bir ismin üzerini çizdi.

Galatasaray’da sağ beke sürpriz transfer: Trabzonspor’un eski yıldızı geri dönüyor!

MALHEİRO DÖNMEK İÇİN GÜN SAYIYOR

Süper Lig'in devlerinden Trabzonspor'un sezon başında 6.13 milyon Euro karşılığında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Wasl’a gönderdiği Pedro Malheiro, yeni takımında beklentileri karşılayamadı. Genç oyuncunun Dubai’de mutsuz olduğu öğrenilirken, Türkiye’den gelen bu teklife anında "evet" dediği ve geri dönmeye can attığı belirtildi.

Galatasaray’da sağ beke sürpriz transfer: Trabzonspor’un eski yıldızı geri dönüyor!

TRABZONSPOR’A PİYANGO!

Galatasaray’ın bu hamlesi Trabzon’da da büyük heyecana sebep oldu. Bordo-mavili ekibin Al-Wasl ile yaptığı anlaşma gereği, Portekizli futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %15'lik payı Karadeniz fırtınasına gidecek. Sarı-kırmızılı yönetimin önümüzdeki günlerde Al-Wasl kulübüyle resmi görüşmelere başlaması ve transferi kamp dönemine yetiştirmesi bekleniyor.

Galatasaray’da sağ beke sürpriz transfer: Trabzonspor’un eski yıldızı geri dönüyor!
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
