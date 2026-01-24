Menü Kapat
 Burak Ayaydın

Galatasaray'ın yeni transferi uçaktan mesaj gönderdi!

Galatasaray, Noa Lang sonrasında bir transferi daha bitiriyor. An itibarıyla sarı kırmızılılar, Yaser Asprilla'yı duyurdu ve uçaktan video paylaştı.

Burak Ayaydın
24.01.2026
24.01.2026
Galatasaray'da Yaser Asprilla transferi resmiyet kazanıyor. Halihazırda ilk olarak Noa Lang ile ses getiren Galatasaray, şimdi de Yaser Asprilla ile imzaları atıyor.

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ YASER ASPRILLA'DAN MESAJ

Galatasaray'ın Girona'dan kadrosuna kattığı Yaser Asprilla, İstanbul'a geliyor. Sarı kırmızılılar, 22 yaşındaki futbolcunun uçakta çekilen videosunu paylaştı! Camiaya seslenen Kolombiyalı oyuncu, "Merhaba Galatasaray ailesi." dedi.

GALATASARAY'IN SÜRPRİZ HAMLESİ YASER ASPRILLA'NIN PERFORMANSI

Galatasaray'ın yakın zamanda transfer açıklaması yapacağı Yaser Asprilla, 2024 yazında geldiği Girona ile bu sezon 17 maça çıkmış ve 1 gol ile 1 asistlik skor üretmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

GENÇ HÜCUMCUNUN SATIN ALMA MADDESİ NE KADAR OLACAK?
Galatasaray'a kiralık olarak katılan Yaser Asprilla; göstereceği iyi performansla birlikte, sarı kırmızılılar adına yaklaşık 23 milyon Euroluk bir yatırıma dönüşecek.
