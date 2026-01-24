Galatasaray'ın yeni transferi uçaktan mesaj gönderdi!

Galatasaray'da Yaser Asprilla transferi resmiyet kazanıyor. Halihazırda ilk olarak Noa Lang ile ses getiren Galatasaray, şimdi de Yaser Asprilla ile imzaları atıyor.

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ YASER ASPRILLA'DAN MESAJ

Galatasaray'ın Girona'dan kadrosuna kattığı Yaser Asprilla, İstanbul'a geliyor. Sarı kırmızılılar, 22 yaşındaki futbolcunun uçakta çekilen videosunu paylaştı! Camiaya seslenen Kolombiyalı oyuncu, "Merhaba Galatasaray ailesi." dedi.

https://x.com/GalatasaraySK/status/2015137283792421085?s=20

GALATASARAY'IN SÜRPRİZ HAMLESİ YASER ASPRILLA'NIN PERFORMANSI

Galatasaray'ın yakın zamanda transfer açıklaması yapacağı Yaser Asprilla, 2024 yazında geldiği Girona ile bu sezon 17 maça çıkmış ve 1 gol ile 1 asistlik skor üretmişti.