Galatasaray'ın yeni transferi uçaktan mesaj gönderdi!

Galatasaray'da Yaser Asprilla transferi resmiyet kazanıyor. Halihazırda ilk olarak Noa Lang ile ses getiren Galatasaray, şimdi de Yaser Asprilla ile imzaları atıyor.
Galatasaray'ın Girona'dan kadrosuna kattığı Yaser Asprilla, İstanbul'a geliyor. Sarı kırmızılılar, 22 yaşındaki futbolcunun uçakta çekilen videosunu paylaştı! Camiaya seslenen Kolombiyalı oyuncu, "Merhaba Galatasaray ailesi." dedi.
Galatasaray'ın yakın zamanda transfer açıklaması yapacağı Yaser Asprilla, 2024 yazında geldiği Girona ile bu sezon 17 maça çıkmış ve 1 gol ile 1 asistlik skor üretmişti.