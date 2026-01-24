Menü Kapat
 Burak Ayaydın

Galatasaraylı Gabriel Sara'ya Önder Özen'den çarpıcı benzetme: "Maç kendi terazisini ortaya koysa!"

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük galibiyetinin ardından, Önder Özen'den Gabriel Sara kritikleri geldi. Deneyimli spor yöneticisi, Karagümrük-Galatasaray maçını NEO Spor YouTube kanalında değerlendirdi ve Gabriel Sara'nın da son dönemini analiz etti.

Galatasaraylı Gabriel Sara'ya Önder Özen'den çarpıcı benzetme:
Haber Merkezi
24.01.2026
24.01.2026
Galatasaray; Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında, Fatih Karagümrük'ü 3-1 ile geçti. Esasen ise Gabriel Sara takımı adına iki gol atıp başrole yükselirken, Önder Özen de Brezilyalı oyuncu için olumlu rapor verdi.

Galatasaraylı Gabriel Sara'ya Önder Özen'den çarpıcı benzetme: "Maç kendi terazisini ortaya koysa!"

GALATASARAYLI GABRIEL SARA'YA ÖNDER ÖZEN'DEN ÇARPICI BENZETME

"Galatasaray açısından asıl olan 3 puan diye bakılabilecek bir maçtı. Lider ile sonuncunun maçında, elbette ki futbolseverler iyi oyun bekler. Ben de beklerim. Ama Galatasaray, son derece yorucu bir Atletico Madrid maçı oynadı. Benim tahminimden daha yıpratıcı geçti o müsabaka. O yorgunluğun etkilerini, bugün ilk devrede gördük. Galatasaray ilk saniyelerde golü attı ama ardından Karagümrük'ün atak denemeleri oldu. Galatasaray orta sahasının bu kadar geçirgen olması ve savunmanın da arkaya adam kaçırması, takım açısından kötü bir gün olarak nitelendirilebilir. Galatasaray oyunda, istek ve gayret anlamında iyi bir noktada değildi. İlk devrede sadece, Gabriel Sara ile Roland Sallai tam anlamıyla gayret gösterdi. Diğerlerinde de yorgunluklar vardır, anlayabiliyorum. Ama bu iki çalışkan oyuncu göze çarptı. Galatasaray takım savunması açısından açıklar verdi ama bugün önemli olan 3 puandı ve o da alındı. Bu bir kazançtır. Maçın adamı Gabriel Sara. Fizik kalitesi arttı. Oynadığı süreleri etkili kullanmaya çalışıyor. Daha çok topu ayağına almayı sever ama son dönemde farklı bir arayışta. Maç kendi terazisini ortaya koysa, Gabriel Sara'ya en az 1 gol yazardım zaten. Genel performansı çok olumlu, oyuncunun gayreti var. Taraftarlar transfer beklerken, Gabriel Sara ise mücadeleden vazgeçmeyeceğini ortaya koydu."

Galatasaraylı Gabriel Sara'ya Önder Özen'den çarpıcı benzetme: "Maç kendi terazisini ortaya koysa!"

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY ARA TRANSFERDE GABRIEL SARA İÇİN TEKLİF ALMIŞ MIYDI?
Sarı kırmızılı yönetim, 12 milyon Euro civarlarında teklif almış ama miktarı yeterli bulmamıştı.
