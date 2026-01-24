Galatasaraylı Gabriel Sara'ya Önder Özen'den çarpıcı benzetme: "Maç kendi terazisini ortaya koysa!"

Galatasaray; Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında, Fatih Karagümrük'ü 3-1 ile geçti. Esasen ise Gabriel Sara takımı adına iki gol atıp başrole yükselirken, Önder Özen de Brezilyalı oyuncu için olumlu rapor verdi.

GALATASARAYLI GABRIEL SARA'YA ÖNDER ÖZEN'DEN ÇARPICI BENZETME

"Galatasaray açısından asıl olan 3 puan diye bakılabilecek bir maçtı. Lider ile sonuncunun maçında, elbette ki futbolseverler iyi oyun bekler. Ben de beklerim. Ama Galatasaray, son derece yorucu bir Atletico Madrid maçı oynadı. Benim tahminimden daha yıpratıcı geçti o müsabaka. O yorgunluğun etkilerini, bugün ilk devrede gördük. Galatasaray ilk saniyelerde golü attı ama ardından Karagümrük'ün atak denemeleri oldu. Galatasaray orta sahasının bu kadar geçirgen olması ve savunmanın da arkaya adam kaçırması, takım açısından kötü bir gün olarak nitelendirilebilir. Galatasaray oyunda, istek ve gayret anlamında iyi bir noktada değildi. İlk devrede sadece, Gabriel Sara ile Roland Sallai tam anlamıyla gayret gösterdi. Diğerlerinde de yorgunluklar vardır, anlayabiliyorum. Ama bu iki çalışkan oyuncu göze çarptı. Galatasaray takım savunması açısından açıklar verdi ama bugün önemli olan 3 puandı ve o da alındı. Bu bir kazançtır. Maçın adamı Gabriel Sara. Fizik kalitesi arttı. Oynadığı süreleri etkili kullanmaya çalışıyor. Daha çok topu ayağına almayı sever ama son dönemde farklı bir arayışta. Maç kendi terazisini ortaya koysa, Gabriel Sara'ya en az 1 gol yazardım zaten. Genel performansı çok olumlu, oyuncunun gayreti var. Taraftarlar transfer beklerken, Gabriel Sara ise mücadeleden vazgeçmeyeceğini ortaya koydu."