Trabzonspor'dan Galatasaray'a Christ Inao Oulai göndermesi: Ağır taş!

İstanbul
Trabzonspor'dan Galatasaray'a ağır bir taş geldi. Karadeniz devi, Galatasaray'ın Karagümrük maçı öncesindeki paylaşımını alıntıladı ve Christ Inao Oulai'nin fotoğrafıyla cevapladı.
https://x.com/GalatasaraySK/status/2015092779324473854?s=20
Galatasaray'ın soyunma odasından 42 numaralı formayı paylaşmasına cevap veren bordo mavililer, aynı numarayı giyen Christ Inao Oulai üzerinden net bir çıkış yaptı.
https://x.com/Trabzonspor/status/2015124467568001187?s=20
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Christ Inao Oulai için Galatasaray'dan resmi teklif aldıklarını ama reddettiklerini açıklamıştı.