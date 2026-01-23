Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme'den kulüp yönetimine mesaj!

Trabzonspor'da galibiyet röportajları geldi. Trabzonspor'un kritik zaferinde büyük pay sahibi olan Paul Onuachu ve Oleksandr Zubkov, mücadelenin zorluğuna dikkat çekti.

TRABZONSPOR'DA ANTHONY NWAKAEME'DEN KULÜP YÖNETİMİNE MESAJ

"Hala sağlıklıyım, oynayabiliyorum, koşabiliyorum. Oynayabildiğim sürece futbol oynamaya devam ediyorum. Futbolda ne olacağını bilemezsiniz. Trabzonspor'da kararları Nwakaeme değil; teknik direktörümüz, başkanımız alacak. Trabzon'da çok mutluyum, kendimi çok şanslı hissediyorum. Kalsam da gitsem de Trabzon hep kalbimde olacak."

PAUL ONUACHU'DAN MAÇ KRİTİKLERİ

"Bu tür galibiyetler bizim adımıza önemli. Çok zor olacağını biliyorduk. Kasımpaşa da kendi oyununu gösterdi. İkinci yarı farklı enerji ile sahaya çıktık. Goller de bulduk. Çok önemli 3 puan aldık."

OLEKSANDR ZUBKOV'DAN 'ZOR MÜCADELE' DETAYI

"Çok zor bir maç oynadık. Zor bir rakip vardı. Alan bulmanın zor olduğu maç oldu. İkinci yarı daha öz güvenli oynadık. Sahada olduğum her an en iyi olmaya çalışıyorum. Bizler bazen istediğimizi yapamıyoruz. Robot değiliz. Bizler insanız. Bugün mutluyuz."