Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme'den kulüp yönetimine mesaj!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-1 ile geçti. Trabzonspor'un yıldız futbolcuları Anthony Nwakaeme, Paul Onuachu ve Oleksandr Zubkov; zorlu maçın ardından önemli açıklamalar gerçekleştirdi.

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme'den kulüp yönetimine mesaj!
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
23.01.2026
saat ikonu 22:43
|
GÜNCELLEME:
23.01.2026
saat ikonu 22:43

'da galibiyet röportajları geldi. Trabzonspor'un kritik zaferinde büyük pay sahibi olan ve Oleksandr Zubkov, mücadelenin zorluğuna dikkat çekti.

TRABZONSPOR'DA ANTHONY NWAKAEME'DEN KULÜP YÖNETİMİNE MESAJ

"Hala sağlıklıyım, oynayabiliyorum, koşabiliyorum. Oynayabildiğim sürece oynamaya devam ediyorum. Futbolda ne olacağını bilemezsiniz. Trabzonspor'da kararları Nwakaeme değil; teknik direktörümüz, başkanımız alacak. Trabzon'da çok mutluyum, kendimi çok şanslı hissediyorum. Kalsam da gitsem de Trabzon hep kalbimde olacak."

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme'den kulüp yönetimine mesaj!

PAUL ONUACHU'DAN MAÇ KRİTİKLERİ

"Bu tür galibiyetler bizim adımıza önemli. Çok zor olacağını biliyorduk. da kendi oyununu gösterdi. İkinci yarı farklı enerji ile sahaya çıktık. Goller de bulduk. Çok önemli 3 puan aldık."

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme'den kulüp yönetimine mesaj!

OLEKSANDR ZUBKOV'DAN 'ZOR MÜCADELE' DETAYI

"Çok zor bir maç oynadık. Zor bir rakip vardı. Alan bulmanın zor olduğu maç oldu. İkinci yarı daha öz güvenli oynadık. Sahada olduğum her an en iyi olmaya çalışıyorum. Bizler bazen istediğimizi yapamıyoruz. Robot değiliz. Bizler insanız. Bugün mutluyuz."

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR'UN KASIMPAŞA GALİBİYETİNDE GOLLER KİMLERDEN GELDİ?
Karadeniz devi, Paul Onuachu ve Oleksandr Zubkov'un attığı gollerle 2-1 kazandı.
ETİKETLER
#Futbol
#trabzonspor
#süper lig
#kasımpaşa
#paul onuachu
#Oleksandr Zubkov
#Spor
