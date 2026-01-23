Galatasaray'da 23 milyon Euroluk sağ kanat transferi!

Galatasaray'dan Noa Lang sonrasında bir hücumcu hamlesi daha geldi ve Yaser Asprilla ile söz kesildi. Esasen ise Galatasaray, 22 yaşındaki Kolombiyalı hücumcunun anlaşmasına satın alma opsiyonu da ekledi.

GALATASARAY'DA 23 MİLYON EUROLUK TRANSFER

Galatasaray yönetiminden transferde flaş hamleler gelmeye başladı. Halihazırda ilk olarak Noa Lang ile sözleşme imzalayan Galatasaray, ardından da Yaser Asprilla ve kulübü Girona ile söz kesti! Ayrıca da Süper Lig devi, kiralık olarak kadrosuna katacağı Yaser Asprilla'nın kontratına bir de 23 milyon Euroluk satın alma maddesi ekledi.

GALATASARAY'IN SÜRPRİZ HAMLESİ YASER ASPRILLA'NIN PERFORMANSI

Galatasaray'ın yakın zamanda transfer açıklaması yapacağı Yaser Asprilla, 2024 yazında geldiği Girona ile bu sezon 17 maça çıkmış ve 1 gol ile 1 asistlik skor üretmişti.