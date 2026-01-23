Fenerbahçe'de rapor netleşti: Ara transfer dönemi böyle sonlanacak!

Fenerbahçe'de N'Golo Kante ve forvet konusu gündeme taşındı. Halihazırda ilk olarak Youssef En-Nesyri'ye veda etmek isteyen Fenerbahçe, ardından ise sezonun geri kalanı için en az iki takviye belirledi.

FENERBAHÇE'DE TRANSFER RAPORU

Fenerbahçe yönetimince sezonun genel gidişatı tasarlandı! An itibarıyla N'Golo Kante için masada olan Fenerbahçe, ayrıca da bir forvet ve bir stoper için temaslarda bulundu ve ara transfer döneminde en az 2 oyuncu daha almaya karar verdi.

FENERBAHÇE'DE TRANSFER HESAPLARI KARIŞIK

Fenerbahçe'nin N'Golo Kante pazarlıkları; sürpriz transfer özelinde yaz ihtimalini akıllara getirirken, Fransız yıldızın şu an için iptal olması durumundaysa bir forvet ve bir stoper alınacak! Ayrıca da Fenerbahçe, sıradaki hamleleri için Youssef En-Nesyri gibi oyuncularının da ayrılmasını bekliyor.

FENERBAHÇE 3 TRANSFER YAPMIŞTI

Ara transfer dönemine hızlı giren Fenerbahçe; Mert Günok, Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katmıştı. En nihayetinde ise sarı lacivertlilerin, bu dönemi 5 ya da 6 takviyeyle tamamlaması bekleniyor.