Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de rapor netleşti: Ara transfer dönemi böyle sonlanacak!

Fenerbahçe'de ara transfer takviyeleri için nihai kararlar alındı. Fenerbahçe yönetimi, kış döneminde en az iki transfer daha yapmaya karar verdi.

Fenerbahçe'de rapor netleşti: Ara transfer dönemi böyle sonlanacak!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
23.01.2026
saat ikonu 20:28
|
23.01.2026
23.01.2026
saat ikonu 20:28

Fenerbahçe'de N'Golo Kante ve forvet konusu gündeme taşındı. Halihazırda ilk olarak Youssef En-Nesyri'ye veda etmek isteyen Fenerbahçe, ardından ise sezonun geri kalanı için en az iki takviye belirledi.

Fenerbahçe'de rapor netleşti: Ara transfer dönemi böyle sonlanacak!

FENERBAHÇE'DE TRANSFER RAPORU

Fenerbahçe yönetimince sezonun genel gidişatı tasarlandı! An itibarıyla N'Golo Kante için masada olan Fenerbahçe, ayrıca da bir forvet ve bir stoper için temaslarda bulundu ve ara transfer döneminde en az 2 oyuncu daha almaya karar verdi.

Fenerbahçe'de rapor netleşti: Ara transfer dönemi böyle sonlanacak!

FENERBAHÇE'DE TRANSFER HESAPLARI KARIŞIK

Fenerbahçe'nin N'Golo Kante pazarlıkları; sürpriz transfer özelinde yaz ihtimalini akıllara getirirken, Fransız yıldızın şu an için iptal olması durumundaysa bir forvet ve bir stoper alınacak! Ayrıca da Fenerbahçe, sıradaki hamleleri için Youssef En-Nesyri gibi oyuncularının da ayrılmasını bekliyor.

Fenerbahçe'de rapor netleşti: Ara transfer dönemi böyle sonlanacak!

FENERBAHÇE 3 TRANSFER YAPMIŞTI

Ara transfer dönemine hızlı giren Fenerbahçe; Mert Günok, Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katmıştı. En nihayetinde ise sarı lacivertlilerin, bu dönemi 5 ya da 6 takviyeyle tamamlaması bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE BREZİLYA'DAN HANGİ FORVETLE İLGİLENİYORDU?
Süper Lig devi, 23 yaşındaki Kaio Jorge için nabız yoklamıştı.
