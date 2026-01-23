Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: Orta sahada veda!

Fenerbahçe orta sahasında kritik bir hamle gerçekleşti. An itibarıyla sarı lacivertliler, Domenico Tedesco tarafından çok şans verilmeyen Bartuğ Elmaz için nihai kararını verdi.

TFF'YE BİLDİRİLDİ

TFF'nin internet sitesinde yer alan lisans işlemlerine göre İstanbul ekibi, 22 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar geçici anlaşmaya vardı. Ayrıca da Bartuğ Elmaz'ın Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu! Son olarak da genç orta saha, sarı lacivertli formayla bu sezon tüm kulvarlarda 8 maçta görev yapmıştı.

BARTUĞ ELMAZ ŞANS BULAMADI

Fenerbahçe'ye geldiğinden bu yana yeterince forma şansı bulamayan Bartuğ Elmaz, Süper Lig deviyle toplamda 20 maça çıkmış ve 1 gol ile 1 asistlik skor üretmişti.