Youssef En-Nesyri imzayı atıyor: Fenerbahçe anlaşmayı onayladı!

Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe kariyeri sona eriyor. Esasen ise Faslı golcünün, şarta bağlı satın alma opsiyonuyla birlikte Fenerbahçe'den ayrılması ve kiralık olarak Juventus'a imza atması bekleniyor.
Fenerbahçe ve Juventus, Youssef En-Nesyri'nin transferi için kiralık bir anlaşmaya vardı! İlave olarak da İtalyan devinin, Youssef En-Nesyri'nin belirli bir gol sayısını yakalaması halinde mecburen bonservis ödemesi gerekecek.
İki takımın tüm şartlarda anlaştığı süreçte, 28 yaşındaki golcünün son kararı bekleniyor! Zira Youssef En-Nesyri, Juventus'a imza atması halinde maaşında önemli bir indirime gitmiş olacak.
Fenerbahçe formasıyla toplamda 77 maça çıkan Youssef En-Nesyri, 38 gol ile 8 asistlik katkı sağlamıştı.