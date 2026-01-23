Youssef En-Nesyri imzayı atıyor: Fenerbahçe anlaşmayı onayladı!

Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe kariyeri sona eriyor. Esasen ise Faslı golcünün, şarta bağlı satın alma opsiyonuyla birlikte Fenerbahçe'den ayrılması ve kiralık olarak Juventus'a imza atması bekleniyor.

FENERBAHÇE VE JUVENTUS SÜRPRİZ TRANSFERDE ANLAŞMAYA VARDI

Fenerbahçe ve Juventus, Youssef En-Nesyri'nin transferi için kiralık bir anlaşmaya vardı! İlave olarak da İtalyan devinin, Youssef En-Nesyri'nin belirli bir gol sayısını yakalaması halinde mecburen bonservis ödemesi gerekecek.

YOUSSEF EN-NESYRI BEKLENİYOR

İki takımın tüm şartlarda anlaştığı süreçte, 28 yaşındaki golcünün son kararı bekleniyor! Zira Youssef En-Nesyri, Juventus'a imza atması halinde maaşında önemli bir indirime gitmiş olacak.

YOUSSEF EN-NESYRI VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla toplamda 77 maça çıkan Youssef En-Nesyri, 38 gol ile 8 asistlik katkı sağlamıştı.