Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! En-Nesyri'nin yerine geliyor

Devre arası transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Forvet hattını yeni bir isimle güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Faslı oyuncusu Youssef En-Nesyri'nin ayrılma ihtimaline karşılık aradığı ismi Premier Lig'den buldu. Fenerbahçe'nin, Everton'da forma giyen Beto ile ilgilendiği iddia edildi. İşte transferin ayrıntıları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! En-Nesyri'nin yerine geliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.01.2026
saat ikonu 15:20
|
GÜNCELLEME:
23.01.2026
saat ikonu 15:20

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile zorlu bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz hafta rakibinin puan kaybetmesiyle zirvede puan farkını 1'e düşüren sarı-lacivertliler, kadrosunu güçlendirerek ligde hasret kaldığı şampiyonluğa bu sezon ulaşmak istiyor.

Transfer dönemine rakiplerine oranla hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, kadrosunu Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok ile güçlendirmişti. Sadettin Saran başkanlığındaki yönetim, teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda çok sayıda oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! En-Nesyri'nin yerine geliyor

EN-NESYRI İTALYA YOLCUSU

Fenerbahçe'de kadroya katılan isimlerin yanı sıra takımdan ayrılması beklenen oyuncularla ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, İrfan Can Kahveci ve Rodrigo Becao kiralık olarak, Cenk Tosun ve Sebastian Szymanski ise bonservisleriyle takımdan ayrılmıştı.

Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen bir diğer isim ise Faslı golcü Youssef En-Nesyri... 29 yaşındaki oyuncu için Serie A'nın dev kulüplerinden Juventus'un devreye girdiği ve İtalyan kulübünün transferi tamamlamaya yakın olduğu iddia edilmişti.

Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! En-Nesyri'nin yerine geliyor

Fenerbahçe'nin de En-Nesyri'nin ayrılığına sıcak baktığı öğrenilirken transferin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

FENERBAHÇE, YENİ GOLCÜSÜNÜ İNGİLTERE'DE BULDU

Fenerbahçe'de En-Nesyri'nin olası ayrılığının ardından forvet hattına yapılacak transfer de merakla bekleniyor. En-Nesyri'nin olası ayrılığının ardından bu bölgede Jhon Duran'ın tek alternatif olarak kalmasını istemeyen Tedesco'nun, yönetimden forvet hattına takviye yapılmasını talep ettiği öğrenildi.

Bu doğrultuda harekete geçen sarı-lacivertlilerin, Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Beto'yu gündemine aldığı iddia edildi.

Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! En-Nesyri'nin yerine geliyor

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Everton forması giyen Beto için resmi teklif yaptı. Sabuncuoğlu haberinde, Beto'nun temsilcisinin, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldiğini belirtti.

2023-2024 sezonu başında Udinese'den Everton'a transfer olan Beto, İngiliz ekibinde 2,5 yılı geride bıraktı. Bu sezon 9'u ilk 11'de olmak üzere 25 maçta forma giyen 27 yaşındaki forvet, bu maçlarda 3 gol atarken takımına asist katkısı sağlayamadı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ta sürpriz El Bilal Toure kararı! Sergen Yalçın'dan şaşırtan hamle
Galatasaray'da transfer çılgınlığı! Noa Lang'dan sonra bir dünya yıldızı daha yolda
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.