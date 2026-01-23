Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! En-Nesyri'nin yerine geliyor

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile zorlu bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz hafta rakibinin puan kaybetmesiyle zirvede puan farkını 1'e düşüren sarı-lacivertliler, kadrosunu güçlendirerek ligde hasret kaldığı şampiyonluğa bu sezon ulaşmak istiyor.

Transfer dönemine rakiplerine oranla hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, kadrosunu Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok ile güçlendirmişti. Sadettin Saran başkanlığındaki yönetim, teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda çok sayıda oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor.

EN-NESYRI İTALYA YOLCUSU

Fenerbahçe'de kadroya katılan isimlerin yanı sıra takımdan ayrılması beklenen oyuncularla ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, İrfan Can Kahveci ve Rodrigo Becao kiralık olarak, Cenk Tosun ve Sebastian Szymanski ise bonservisleriyle takımdan ayrılmıştı.

Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen bir diğer isim ise Faslı golcü Youssef En-Nesyri... 29 yaşındaki oyuncu için Serie A'nın dev kulüplerinden Juventus'un devreye girdiği ve İtalyan kulübünün transferi tamamlamaya yakın olduğu iddia edilmişti.

Fenerbahçe'nin de En-Nesyri'nin ayrılığına sıcak baktığı öğrenilirken transferin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

FENERBAHÇE, YENİ GOLCÜSÜNÜ İNGİLTERE'DE BULDU

Fenerbahçe'de En-Nesyri'nin olası ayrılığının ardından forvet hattına yapılacak transfer de merakla bekleniyor. En-Nesyri'nin olası ayrılığının ardından bu bölgede Jhon Duran'ın tek alternatif olarak kalmasını istemeyen Tedesco'nun, yönetimden forvet hattına takviye yapılmasını talep ettiği öğrenildi.

Bu doğrultuda harekete geçen sarı-lacivertlilerin, Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Beto'yu gündemine aldığı iddia edildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Everton forması giyen Beto için resmi teklif yaptı. Sabuncuoğlu haberinde, Beto'nun temsilcisinin, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldiğini belirtti.

2023-2024 sezonu başında Udinese'den Everton'a transfer olan Beto, İngiliz ekibinde 2,5 yılı geride bıraktı. Bu sezon 9'u ilk 11'de olmak üzere 25 maçta forma giyen 27 yaşındaki forvet, bu maçlarda 3 gol atarken takımına asist katkısı sağlayamadı.