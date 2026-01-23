Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray'da transfer çılgınlığı! Noa Lang'dan sonra bir dünya yıldızı daha yolda

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olan ve liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, ocak transfer dönemine damga vurmaya devam ediyor. Atletico Madrid maçı sonrası Hollandalı yıldız Noa Lang'i kadrosuna katarak büyük ses getiren Cimbom'da yeni hedef orta saha. Sarı-kırmızılılar, İngiliz devi West Ham United'da forma giyen dünyaca ünlü isim için harekete geçti. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.01.2026
saat ikonu 10:31
|
GÜNCELLEME:
23.01.2026
saat ikonu 11:23

Süper Lig devi Galatasaray'da ocak transfer dönemi çalışmaları alev aldı.

Galatasaray'da transfer çılgınlığı! Noa Lang'dan sonra bir dünya yıldızı daha yolda

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda eksik bölgelere gerekli takviyeleri yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Noa Lang transferiyle taraftarını heyecanlandırmıştı.

Galatasaray'da transfer çılgınlığı! Noa Lang'dan sonra bir dünya yıldızı daha yolda

ASLAN'DAN PREMİER LİG'E KANCA

İngiliz basınından gelen haberlere göre, Premier Lig ekibi West Ham United'ın Çekyalı orta saha oyuncusu Tomas Soucek, Galatasaray'ın yeni hedefi haline geldi. 30 yaşındaki tecrübeli yıldız için nabız yoklayan sarı-kırmızılı yönetim, bu transferle orta sahaya güç ve tecrübe katmayı hedefliyor.

Galatasaray'da transfer çılgınlığı! Noa Lang'dan sonra bir dünya yıldızı daha yolda

DİNAMİZM KATACAK

Fizik gücü, uzun boyu ve hava toplarında etkili olan Soucek, aynı zamanda ceza sahasına yaptığı sürpriz koşularla da Galatasaray'ın oyun sistemine büyük güç katacağı düşünülüyor. İngiliz ekibiyle sözleşmesi devam eden oyuncu için kiralama formülünün masada olduğu da iddialar arasında.

Galatasaray'da transfer çılgınlığı! Noa Lang'dan sonra bir dünya yıldızı daha yolda

NOA LANG'DA İŞLEM TAMAM

Galatasaray, gece yarısı operasyonuyla Noa Lang transferini resmen noktalamıştı. Napoli'den kiralanan 26 yaşındaki kanat oyuncusunun satın alma opsiyonunun 30 milyon euro olduğu ifade edildi. Hollandalı yıldızın ardından Soucek hamlesinin de gerçekleşmesi durumunda Galatasaray, Avrupa arenasında da iddiasını güçlendirecek. Sarı-kırmızılı yönetimin önümüzdeki günlerde İngiltere'ye giderek West Ham yetkilileriyle masaya oturması bekleniyor.

Galatasaray'da transfer çılgınlığı! Noa Lang'dan sonra bir dünya yıldızı daha yolda
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'yi ayağa kaldıran skandal! ICE ajanları 5 yaşındaki çocuğu kukla gibi kullanıp gözaltına aldı
Beşiktaş'ta dev transfer operasyonu! Ayrılanlarla kasa doluyor: 2.3 milyar TL’lik kazanç
Cem Yılmaz, Tarkan konserinde gelen yaş eleştirilerini sosyal medyada tiye aldı
Çocuklara cinsel istismarda bulundu, telefonundan çıkanlar mide bulandırdı! Sapığa ceza yağdı
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.