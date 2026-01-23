Galatasaray'da transfer çılgınlığı! Noa Lang'dan sonra bir dünya yıldızı daha yolda

Süper Lig devi Galatasaray'da ocak transfer dönemi çalışmaları alev aldı.

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda eksik bölgelere gerekli takviyeleri yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Noa Lang transferiyle taraftarını heyecanlandırmıştı.

ASLAN'DAN PREMİER LİG'E KANCA

İngiliz basınından gelen haberlere göre, Premier Lig ekibi West Ham United'ın Çekyalı orta saha oyuncusu Tomas Soucek, Galatasaray'ın yeni hedefi haline geldi. 30 yaşındaki tecrübeli yıldız için nabız yoklayan sarı-kırmızılı yönetim, bu transferle orta sahaya güç ve tecrübe katmayı hedefliyor.

DİNAMİZM KATACAK

Fizik gücü, uzun boyu ve hava toplarında etkili olan Soucek, aynı zamanda ceza sahasına yaptığı sürpriz koşularla da Galatasaray'ın oyun sistemine büyük güç katacağı düşünülüyor. İngiliz ekibiyle sözleşmesi devam eden oyuncu için kiralama formülünün masada olduğu da iddialar arasında.

NOA LANG'DA İŞLEM TAMAM

Galatasaray, gece yarısı operasyonuyla Noa Lang transferini resmen noktalamıştı. Napoli'den kiralanan 26 yaşındaki kanat oyuncusunun satın alma opsiyonunun 30 milyon euro olduğu ifade edildi. Hollandalı yıldızın ardından Soucek hamlesinin de gerçekleşmesi durumunda Galatasaray, Avrupa arenasında da iddiasını güçlendirecek. Sarı-kırmızılı yönetimin önümüzdeki günlerde İngiltere'ye giderek West Ham yetkilileriyle masaya oturması bekleniyor.