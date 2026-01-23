Çocuklara cinsel istismarda bulundu, telefonundan çıkanlar mide bulandırdı! Sapığa ceza yağdı

Kastamonu'da 2018, 2019 ve 2022 yıllarında 18 yaşından küçük çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkan 55 yaşındaki S.Ö.'nün telefonunda da çocuklara ait müstehcen fotoğraflar bulundu. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan sapık, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, mağdurlarla arasında hiçbir şekilde fiziki temas olmadığını ve okul ortamında sürekli top oynadıklarını ve zaman zaman kantinden bir şeyler ısmarladığını söyledi. Telefonundaki müstehcen fotoğraflarında mağdurlar tarafından gönderildiğini iddia eden şahsa mahkemede ceza yağdı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savunmaların dinlenmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, S.Ö.’ye O.B.’ye yönelik 'cinsel taciz' suçundan 1 yıl ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun' bırakma suçundan 6 yıl hapis cezası, A.E.Ö.’ye yönelik 'cinsel istismar' suçundan 8 yıl ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 7 yıl 6 ay, Y.E.E.’ye yönelik 'cinsel istismar' suçundan 10 yıl ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası, M.F.B.’ye yönelik 'cinsel taciz' suçundan 8 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanığa 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanma' suçundan 8 yıl hapis cezası ve 16 bin TL adli para cezası verildi. Toplam, 63 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırılan sanık, duruşma salonunda tutuklandı.