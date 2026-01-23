Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Çocuklara cinsel istismarda bulundu, telefonundan çıkanlar mide bulandırdı! Sapığa ceza yağdı

Kastamonu'da çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunduğu belirlenen sapığın telefonundan çıkanlar mide bulandırdı. Telefonunda çocuklara ait müstehcen fotoğraflar bulunan 55 yaşındaki S.Ö. hakim karşısına çıktı. Sapığa ceza yağdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çocuklara cinsel istismarda bulundu, telefonundan çıkanlar mide bulandırdı! Sapığa ceza yağdı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.01.2026
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
23.01.2026
saat ikonu 10:15

'da 2018, 2019 ve 2022 yıllarında 18 yaşından küçük çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkan 55 yaşındaki S.Ö.'nün telefonunda da çocuklara ait müstehcen fotoğraflar bulundu. Kastamonu Ağır Mahkemesinde hakim karşısına çıkan sapık, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, mağdurlarla arasında hiçbir şekilde fiziki temas olmadığını ve okul ortamında sürekli top oynadıklarını ve zaman zaman kantinden bir şeyler ısmarladığını söyledi. Telefonundaki müstehcen fotoğraflarında mağdurlar tarafından gönderildiğini iddia eden şahsa mahkemede ceza yağdı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savunmaların dinlenmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, S.Ö.’ye O.B.’ye yönelik 'cinsel taciz' suçundan 1 yıl ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun' bırakma suçundan 6 yıl hapis cezası, A.E.Ö.’ye yönelik '' suçundan 8 yıl ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 7 yıl 6 ay, Y.E.E.’ye yönelik 'cinsel istismar' suçundan 10 yıl ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası, M.F.B.’ye yönelik 'cinsel taciz' suçundan 8 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanığa 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanma' suçundan 8 yıl hapis cezası ve 16 bin TL adli para cezası verildi. Toplam, 63 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırılan sanık, duruşma salonunda tutuklandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'yi ayağa kaldıran skandal! ICE ajanları 5 yaşındaki çocuğu kukla gibi kullanıp gözaltına aldı
İçinde yolcu bulunan İETT otobüsü ormanlık alana uçtu! Faciadan dönüldü
ETİKETLER
#ceza
#kastamonu
#cinsel istismar
#Hadisler
#Çocuk İstimarı
#Cİhd
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.