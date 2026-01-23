İçinde yolcu bulunan İETT otobüsü ormanlık alana uçtu! Faciadan dönüldü

Arnavutköy'de İslambey Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde MK22 numaralı İETT otobüsü kaza yaptı. Frenin boşalması sonucu kontrolden çıkan İETT otobüsü ormanlık alana uçtu.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ

Araçta bulunan yolcular büyük panik yaşarken, vatandaşlar araçtan kendi imkanlarıyla tahliye oldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, facianın eşiğinden dönüldü. Aracın olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı.