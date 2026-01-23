Menü Kapat
Dünya
ABD'yi ayağa kaldıran skandal! ICE ajanları 5 yaşındaki çocuğu kukla gibi kullanıp gözaltına aldı

Minnesota'da ICE görevlileri, yasadışı göçmen olarak tanımlanan bir babayı yakalamaya çalışırken 5 yaşındaki oğlunu gözaltına aldı. ICE, olaydan sonra çocuğun güvenliğini sağladıklarını ve suçlu babanın çocuğu terk ettiğini öne sürdü. Okul yetkilileri ve ailenin avukatı ise bu iddiaları reddetti ve çocuğun gözaltına alındığını belirtti.

ABD'yi ayağa kaldıran skandal! ICE ajanları 5 yaşındaki çocuğu kukla gibi kullanıp gözaltına aldı
ABD ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerinin Minnesota eyaletinde yürüttüğü bir göçmenlik denetimi esnasında 5 yaşındaki bir çocuk babasıyla birlikte gözaltına alındı.

Okul öncesi eğitimi gören Liam Ramos, babası ADrian Alexander Conejo Arias ile evlerinin önünde ICE görevlileri tarafından durduruldu.

İç Güvenlik Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklama kapsamında, “ICE bir çocuğu hedef almadı.” ifadelerine yer verildi.

ABD'yi ayağa kaldıran skandal! ICE ajanları 5 yaşındaki çocuğu kukla gibi kullanıp gözaltına aldı

BABANIN OĞLUNU "TERK ETTİĞİ" İLERİ SÜRÜLDÜ

Operasyonun “yasa dışı göçmen” olarak nitelendirilen baba için yapıldığı, babanın görevliler yaklaşınca oğlunu “terk ettiği” ileri sürüldü.

Columbia Heights Devlet Okulları Müdürü Zena Stenvik, “Neden beş yaşındaki bir çocuk gözaltına alınıyor? Bu çocuğun şiddet içeren bir suçlu olarak sınıflandırılacağını kim söyleyebilir?” ifadeleriyle tepki gösterdi.

ICE ise sosyal medya platformu X üzerindeki paylaşımında çocuğun gözaltına alınmadığını ileri sürdü.

ABD'yi ayağa kaldıran skandal! ICE ajanları 5 yaşındaki çocuğu kukla gibi kullanıp gözaltına aldı

“ÇOCUĞUN GÜVENLİĞİNİ SAĞLADIK”

Kurum, “Suç kaydı bulunan yasadışı bir göçmen, ICE’den kaçarken çocuğunu TERK ETTİ. Görevlilerimiz de dondurucu soğukta çocuğun GÜVENDE olmasını sağladı.” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, ailenin evdeki yetişkinlerin çocuğun bakımını üstlenmesi için yapılan girişimleri reddettiği, babanın da çocuğun kendisiyle kalmasını istediği öne sürüldü.

Okul tarafından paylaşılan fotoğraflarda, tavşan şeklinde bir şapka takan ve sırt çantası bir görevli tarafından tutulan bir çocuk görülüyor.

ABD'yi ayağa kaldıran skandal! ICE ajanları 5 yaşındaki çocuğu kukla gibi kullanıp gözaltına aldı

ÇOCUĞU KUKLA GİBİ KULLANMIŞLAR

Okul yetkilileri, bir ICE görevlisinin çocuktan evin kapısını çalmasını ve içeride başka biri olup olmadığını kontrol etmesini istediğini aktardı. Çocuğun olay anında okuldan yeni döndüğü kaydedildi. Evde yaşayan başka bir yetişkinin çocuğu içeri almak istediğini ancak buna izin verilmediği de belirtildi.

Okul yönetim kurulu üyesi Mary Granlund, olay yerinde olduğunu ve göçmenlik yetkililerine Liam’ı kendisinin alabileceğini söylediğini, buna rağmen çocuğun gözaltına alındığını ifade etti.

ABD'yi ayağa kaldıran skandal! ICE ajanları 5 yaşındaki çocuğu kukla gibi kullanıp gözaltına aldı

BAŞKAN YARDIMCISINDAN BİLE DESTEK GELDİ

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Minnesota ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada ICE’in “başka seçeneği olmadığını” savundu.

“Baba kaçtı” diyen Vance, “Beş yaşındaki bir çocuğun donarak ölmesine mi izin vermeleri gerekiyor? ABD’de yasaları ihlal eden bir kişiyi tutuklamamaları mı gerekiyor?” diye konuştu.

Çocuk sahibi olmanın tutuklamaya engel olamayacağını da sözlerine ekledi.

ABD'yi ayağa kaldıran skandal! ICE ajanları 5 yaşındaki çocuğu kukla gibi kullanıp gözaltına aldı

AİLE 2024'TE GELMİŞ

Ailenin avukatı Marc Prokosch, perşembe günü düzenlenen basın toplantısında Liam ve babasının Teksas’ın San Antonio kentindeki bir gözaltı merkezinde tutulduğunu, avukatların kendilerine ulaşmaya çalıştığını söyledi.

Prokosch, ailenin 2024’te Ekvador’dan ABD’ye iltica talebiyle geldiğini, “ICE’den kaçmadıklarını ve tüm prosedürlere uyduklarını” vurguladı.

Gizlice aldığı otomobille ölüme uçtu: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kolombiyalı lider Petro açtı ağzını yumdu gözünü! ICE ajanlarını öyle bir şeye benzetti ki...
