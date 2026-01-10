Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Kolombiyalı lider Petro açtı ağzını yumdu gözünü! ICE ajanlarını öyle bir şeye benzetti ki...

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi sonrası Washington yönetiminin politikalarına yönelik ağır eleştirilerde bulundu. Petro'nun ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanlarıyla ilgili sözleri gündem oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kolombiyalı lider Petro açtı ağzını yumdu gözünü! ICE ajanlarını öyle bir şeye benzetti ki...
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.01.2026
saat ikonu 11:32
|
GÜNCELLEME:
10.01.2026
saat ikonu 11:32

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump’la yaptığı görüşmeden günler sonra Washington’un politikalarına yönelik eleştirilerini yeniden sert bir dille dile getirdi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye röportaj veren Petro, Trump yönetiminin “emperyalist” bir tutum sergilediğini ifade etti.

ABD’nin diğer ülkeleri “ABD imparatorluğunun bir uzantısı” gibi değerlendirdiğini ifade eden Petro, bunun egemen devletlerin haklarına açık bir saygısızlık olduğunu ileri sürdü.

Kolombiyalı lider Petro açtı ağzını yumdu gözünü! ICE ajanlarını öyle bir şeye benzetti ki...

"NAZİ VE İTALYAN FAŞİST BİRLİKLERİ GİBİLER"

Petro'nun özellikle ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanlarıyla ilgili sözleri dikkat çekti. "Bizce ICE, Nazi ve İtalyan faşist birlikleriyle aynı şekilde çalışıyor" diyen Petro "Artık sadece Latin Amerikalıları hedef almıyor, ABD vatandaşlarını da öldürüyorlar" ifadelerine yer verdi.

Kolombiyalı lider, ABD'nin Kolombiya'ya olası askeri müdahale tehdidini de "gerçek bir tehdit" olarak gördüğünü dile getirdi.

Kolombiyalı lider Petro açtı ağzını yumdu gözünü! ICE ajanlarını öyle bir şeye benzetti ki...

"ABD TEMİZ ENERJİYİ TERCİH ETSE SAVAŞ ÇIKMAZDI"

İki liderin telefon görüşmesinin ardından Trump, Petro ile konuşmaktan onur duyduğunu ve Petro'nun üslubunu beğendiğini ifade etmişti. Petro da sert söylemlerini yumuşatacağını söylemişti ancak bu yumuşama kısa sürdü.

"Ekonomisi petrol ve kömüre dayandığı müddetçe ABD, petrol ve kömür yüzünden savaş çıkarmaya meyilli olacaktır" diye konuşan Petro "ABD, Paris Anlaşması'na uyup kömür ve petrol yerine temiz enerjiyi tercih etse savaş falan çıkmaz" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kolombiya'dan ABD'ye: "Egemenliğimizi canımız pahasına savunuruz!"
Kolombiya'dan Bayraktar adımı! İsrail İHA'ları çöpe gidiyor
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.