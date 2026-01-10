Kolombiyalı lider Petro açtı ağzını yumdu gözünü! ICE ajanlarını öyle bir şeye benzetti ki...

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump’la yaptığı görüşmeden günler sonra Washington’un politikalarına yönelik eleştirilerini yeniden sert bir dille dile getirdi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye röportaj veren Petro, Trump yönetiminin “emperyalist” bir tutum sergilediğini ifade etti.

ABD’nin diğer ülkeleri “ABD imparatorluğunun bir uzantısı” gibi değerlendirdiğini ifade eden Petro, bunun egemen devletlerin haklarına açık bir saygısızlık olduğunu ileri sürdü.

"NAZİ VE İTALYAN FAŞİST BİRLİKLERİ GİBİLER"

Petro'nun özellikle ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanlarıyla ilgili sözleri dikkat çekti. "Bizce ICE, Nazi ve İtalyan faşist birlikleriyle aynı şekilde çalışıyor" diyen Petro "Artık sadece Latin Amerikalıları hedef almıyor, ABD vatandaşlarını da öldürüyorlar" ifadelerine yer verdi.

Kolombiyalı lider, ABD'nin Kolombiya'ya olası askeri müdahale tehdidini de "gerçek bir tehdit" olarak gördüğünü dile getirdi.

"ABD TEMİZ ENERJİYİ TERCİH ETSE SAVAŞ ÇIKMAZDI"

İki liderin telefon görüşmesinin ardından Trump, Petro ile konuşmaktan onur duyduğunu ve Petro'nun üslubunu beğendiğini ifade etmişti. Petro da sert söylemlerini yumuşatacağını söylemişti ancak bu yumuşama kısa sürdü.

"Ekonomisi petrol ve kömüre dayandığı müddetçe ABD, petrol ve kömür yüzünden savaş çıkarmaya meyilli olacaktır" diye konuşan Petro "ABD, Paris Anlaşması'na uyup kömür ve petrol yerine temiz enerjiyi tercih etse savaş falan çıkmaz" dedi.