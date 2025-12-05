Menü Kapat
TGRT Haber
13°
 05.12.2025

Kolombiya'dan ABD'ye: "Egemenliğimizi canımız pahasına savunuruz!"

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesini uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede haksız yere suçlamasına ve tehdit etmesine sert tepki gösterdi. Petro, ABD'nin tehditlerini eyleme dönüştüren herkesin "Kolombiya halkının içindeki uyuyan jaguarı uyandıracağını" söyledi.

Kolombiya'dan ABD'ye:
KAYNAK: AA
AA
|
GİRİŞ:
05.12.2025
saat ikonu 04:50
|
GÜNCELLEME:
05.12.2025
saat ikonu 04:50

Cumhurbaşkanı , başkent Bogota’da subay mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Başkanı ’ın, ülkesini uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda haksız yere suçlaması ve tehdit etmesi nedeniyle tansiyonu yükseltti.

Kolombiya'dan ABD'ye: "Egemenliğimizi canımız pahasına savunuruz!"

Trump’ın, ABD’ye ulaşan uyuşturucudan Kolombiya'yı sorumlu tutmasına karşı çıkan Petro, Kolombiyalıların yıllardır verdiği büyük kayıplara rağmen bu suçlamanın "bir hakaret" olduğunu vurguladı.

EGEMENLİĞİMİZİ CANIMIZ PAHASINA SAVUNURUZ

Petro, subaylara hitaben yaptığı konuşmada, konusunda geri adım atılmayacağını şu sözlerle ifade etti:

"Başkomutan'ın emri şudur: Egemenliğimizi canımız pahasına savunuruz. Kolombiya tehdit edilemez. Bu tehditleri eyleme döken herkes, Kolombiya halkının içindeki uyuyan jaguarı uyandırır."

Kolombiya'dan ABD'ye: "Egemenliğimizi canımız pahasına savunuruz!"

ABD'nin Karayipler'de yürüttüğü operasyonları da eleştiren Petro, bu eylemlerin ülkelerini "aşağıladığını" belirtti. Petro, uyuşturucu örgütleri üyelerinin dahi Kolombiya vatandaşı olduğunu ve adaletle yüzleşmeleri gerektiğini, ordunun da ulusal topraklar içindeki her vatandaşı korumakla yükümlü olduğunu sözlerine ekledi.

ETİKETLER
#uyuşturucu kaçakçılığı
#donald trump
#abd
#kolombiya
#gustavo petro
#askeri
#Ulusal Egemenlik
#Dünya
TGRT Haber
