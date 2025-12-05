Kolombiya'dan ABD'ye: "Egemenliğimizi canımız pahasına savunuruz!"

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, başkent Bogota’da subay mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülkesini uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda haksız yere suçlaması ve tehdit etmesi nedeniyle tansiyonu yükseltti.

Trump’ın, ABD’ye ulaşan uyuşturucudan Kolombiya'yı sorumlu tutmasına karşı çıkan Petro, Kolombiyalıların yıllardır verdiği büyük kayıplara rağmen bu suçlamanın "bir hakaret" olduğunu vurguladı.

EGEMENLİĞİMİZİ CANIMIZ PAHASINA SAVUNURUZ

Petro, subaylara hitaben yaptığı konuşmada, ulusal egemenlik konusunda geri adım atılmayacağını şu sözlerle ifade etti:

"Başkomutan'ın emri şudur: Egemenliğimizi canımız pahasına savunuruz. Kolombiya tehdit edilemez. Bu tehditleri eyleme döken herkes, Kolombiya halkının içindeki uyuyan jaguarı uyandırır."

ABD'nin Karayipler'de yürüttüğü operasyonları da eleştiren Petro, bu eylemlerin ülkelerini "aşağıladığını" belirtti. Petro, uyuşturucu örgütleri üyelerinin dahi Kolombiya vatandaşı olduğunu ve adaletle yüzleşmeleri gerektiğini, ordunun da ulusal topraklar içindeki her vatandaşı korumakla yükümlü olduğunu sözlerine ekledi.