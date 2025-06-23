Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan 3. Dünya Savaşı uyarısı

İran'la savaşan İsrail bir yandan da 7 Ekim 2023'ten beri terör estirdiği Gazze'deki saldırılarına devam ediyor. İsrail'in politikalarına ise Latin Amerika ülkesinden tepki geldi.

NETANYAHU'YU HEDEF ALAN PAYLAŞIM

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Almanya'nın başkenti Berlin'deki Filistin destekçilerinin düzenlediği protestoları paylaşan Petro, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef aldı.

3. DÜNYA SAVAŞI UYARISI

Cumhurbaşkanı Petro, üçüncü dünya savaşı uyarısında bulunarak, şunları ifade etti:

"Her şey Filistinli çocukların bombalanmasıyla başladı: Gazze halkının soykırımı. Şimdi ise dünya savaşının eşiğindeyiz."

ÇÖZÜM YOLUNU AÇIKLADI

Çözümün yolunu tarif eden Petro, "Netanyahu Filistin'i bombalamayı bırakmalı, ateşkes ilan etmeli ve tüm insanlığı tehlikeye atmaktan vazgeçmelidir." dedi.