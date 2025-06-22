Netanyahu'dan 'savaşa devam' sinyali: Hedeflerimize kadar sürecek!

İsrail ve İran arasındaki savaş devam ederken, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Netanyahu, "İran’daki operasyonlar, hedeflerimize ulaştığımızda sona erecek" açıklamasını yaptı. İşte detaylar...

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü. İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında sivil can kaybının 430 olduğunu, 3 bin 500'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını ifade etti. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı. İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'la bir yıpratma savaşına sürüklenmeyeceklerini ancak hedeflerine ulaşana kadar saldırıları bitirmeyeceklerini söyledi.

NETANYAHU: KONUYU İNCELEYECEĞİZ

İsrail Başbakanı Netanyahu yaptığı açıklamada, "İran’daki operasyonlar, hedeflerimize ulaştığımızda sona erecek" dedi.

Netanyahu, ABD'nin Fordow tesisine büyük zarar verdiğini ve konuyu inceleyeceklerini belirtti.

AĞLAMA DUVARI'NDA DUA ETTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin İran'a saldırıları sonrası işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya bitişik Ağlama (Burak) Duvarı'na giderek ABD Başkanı Donald Trump için dua etti.

Netanyahu, X hesabından, Ağlama Duvarı'na yaptığı ziyarete ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Videoda "Talit" adı verilen dua şalı giydiği görülen Netanyahu, Ağlama Duvarı'na "Ulus yükseldi. İsrail halkı yaşıyor" yazılı bir not bıraktığını ifade etti. İsrail Başbakanlık Ofisinin açıklamasında da Netanyahu'nun, İsrail'e verdiği destek dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump'a dua ettiği bildirildi.

Netanyahu, 10 gün önce İran'a yönelik saldırılara verdikleri "Yükselen Aslan" ismine atıfta bulunarak, Tevrat'ta geçen "Bir aslan gibi millet ayağa kalkacak ve bir dişi aslan gibi kendini kaldıracak." ifadesinin yazılı olduğu notu Ağlama Duvarı'na bırakmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere 3 nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.