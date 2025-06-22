ABD, İRAN-İSRAİL SAVAŞINA DAHİL OLDU
ABD, İran-İsrail arasındaki savaşa resmen dahil oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle dünyanın en pahalı ölüm makinesi olarak adlandırılan B-2 bombardıman uçağı ile İran'daki üç nükleer tesise başarılı bir saldırı düzenlediklerini açıkladı. Trump, "Fordo nükleer tesisine tam kapasiteli bir bomba attık." dedi.
UAEA BAŞKANI ACİL TOPLANTI KARARI ALDI
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi: "Yarın UAEA Yönetim Kurulu'nu acil toplantıya çağırıyorum" ifadelerine yer verdi.
SUUDİ ARABİSTAN: ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini hedef alarak ülkenin egemenliğini ihlal etmesini kınadı. Bakanlığın açıklamasında, gelişmelerin endişeyle takip edildiği belirtildi.
İSRAİL'DE YARALI SAYISI 27'YE YÜKSELDİ
İsrail kurtarma servisleri, İran'ın bugün düzenlediği füze saldırılarında yaralı sayısının 27'ye yükseldiğini açıkladı. 22 kişinin hafif yaralandığı bilgisi verildi.
NATO: DURUMU İZLİYORUZ
Reuters haber ajansına konuşan bir NATO yetkilisi, NATO'nun durumu yakından izlediğini söyledi.
İSRAİL ORDUSUNDAN 'SIĞINAKLARA GİDİN' UYARISI
İsrail ordusu, İran'dan füzeler ateşlendiğini duyurarak sığınaklara girilmesi çağrısı yaptı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiği belirtildi.
İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle sığınaklardan ayrılmama çağrısı yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar korunaklı alanlarda kalınması gerektiği ifade edildi.
Hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı vurgulanan açıklamada, ülkenin pek çok kentinde alarmların devreye girdiği kaydedildi.
"RADYASYON SEVİYESİ ARTMADI"
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine gece düzenlediği saldırıların ardından Fordo dahil tesis dışı radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış olmadığını bildirdi.
İSRAİL'DEN İRAN'A YENİ SALDIRI
AFP haber ajansının aktardığına göre, İran, İsrail'de aralarında Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'nın da olduğu alanları hedef aldığını açıkladı.
Haaretz gazetesinin haberine göre, İran'dan İsrail'e 25 füze fırlatıldı, Tel Aviv'de 14 kişi yaralandı.
İsrail ordusu, İran'ın batısındaki "askeri hedeflere" yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattıklarını duyurdu.
"SALDIRILAR SONA ERDİ, SIĞINAKLARDAN ÇIKABİLİRSİNİZ"
İsrail ordusu, İran'dan başlatılan son saldırıların sona erdiğini belirterek sivillere sığınaklardan çıkabileceklerini duyurdu. İsrail basınına yansıyan haberlerde, İran'ın füzelerinin ülkenin kuzey ve iç kesimlerine isabet ettiği, Hayfa ve Tel Aviv şehirlerinin de isabet aldığı belirtildi.
Haaretz gazetesinin haberine göre, İran'ın füze saldırısının ardından Tel Aviv'deki bazı binalar ağır hasar gördü. İsrail acil durum servisleri de biri orta derecede olmak üzere 11 kişinin yaralandığını duyurdu.
ABD SALDIRIYI 'SIĞINAK KATİLİ' İLE GERÇEKLEŞTİRDİ
Amerikan Axios haber sitesinin İsrailli bir yetkiliden aldığı bilgiye göre, saldırıda B-2 ağır bombardıman uçakları kullanıldı.
Fox News sunucusu Sean Hannnity saldırıya dair detayları aktardı. Trump'ın kendisine yaklaşık 645 kilometre uzaklıktaki Amerikan denizaltılarından 30 Tomahawk füzesinin de fırlatıldığını ilettiğini söyledi.
Daha önce İran'ın Fordo nükleer tesisi için en az 2 adet GBU-57 A/B "Büyük Ordonat Delici" sığınak avcısı (bunker buster) mühimmat kullanılması gerektiğinin dile getirildiğini hatırlatan Hannity, ancak ABD Başkanı ile yaptığı konuşmada 6 sığınak delici mühimmatın kullanıldığını öğrendiğini belirtti.
Hannity, "Diğer iki büyük İran nükleer tesisi olan Natanz ve İsfahan, yaklaşık 645 kilometre uzaktaki Amerikan denizaltıları tarafından fırlatılan 30 Tomahawk füzesiyle yok edildi." ifadelerine yer verdi.
İRAN'DAN BMGK'YA ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI
İran, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdı. İran'ın BM Temsilciliği, "ABD'nin saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz" açıklamasında bulundu.
İRAN'DAN MİSİLLEME GECİKMEDİ
İran'dan İsrail'e yaklaşık 30 füzeyle düzenlenen misilleme saldırısında birçok noktanın isabet aldığı duyuruldu. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, doğrudan ve şarapnel parçası isabeti nedeniyle 10 ihbar aldıklarını açıkladı.
İran'ın İsrail'in merkezine ve kuzeyine yönelik başlattığı saldırı sebebiyle ülke genelindeki alarmların devreye girmesinin ardından fırlatılan yaklaşık 30 füzeden bir kısmının engellenemediği ve bazı noktalara isabet ettiği belirtildi.
https://v.tgrthaber.com/videos/2025/6/22/iran-yeni-fuze-saldirisi-baslatti-abd-saldirisi-so_202506220846.mp4
"TÜM SEÇENEKLERİ SAKLI TUTUYORUZ"
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "ABD, İran'ın barışçıl nükleer tesislerine saldırarak Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'ni, uluslararası hukuk ve nükleer silahların yayılmasını önleme antlaşmasını ağır bir şekilde ihlal etmiştir" dedi.
Arakçi, "İran'ın BM Sözleşmesi kapsamında egemenliğini, halkını ve çıkarlarını korumak için tüm seçeneklerini saklı tuttuğunu" belirtti.
NETANYAHU'DAN TRUMP'A TEŞEKKÜR
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya platformu X üzerinden, İran'ın nükleer tesislerini vurma kararı alan ABD Başkanı Trump'a görüntülü teşekkür mesajı yayınladı.
Netanyahu, "Tebrikler Başkan Trump. ABD'nin muhteşem ve hakkaniyetli gücüyle İran'ın nükleer tesislerini hedef alma yönündeki cesur kararınız tarihi değiştirecek." ifadesini kullandı.
UÇAKLAR 37 SAATLİK DİREKT UÇUŞLA İRAN'I VURDU
The New York Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre İran'ı vuran B-2 hayalet bombardıman uçakları Missouri eyaletindeki hava üssünden kalktı. 37 saatlik direkt uçuşla operasyonu yaptı.
ABD SAVAŞA DAHİL OLDU
ABD Başkanı Donald Trump İran'daki üç nükleer tesise başarılı bir saldırı düzenlediklerini açıkladı.