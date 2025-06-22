İran'ın ABD'ye nasıl karşılık vereceği belli oldu

ABD'nin Fordo Nükleer Tesisi saldırısı sonrası İran'ın nasıl tepki vereceği sorusunun cevabını İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızayi verdi. Buna göre İran, ABD'ye karşı misilleme ve caydırıcı önlemler alma kararını verdi.

Dünya, İran-İsrail arasında gittikçe şiddetlenen savaşı konuşurken gece saatlerinde ABD'nin İran'ın Fordo dahil 3 nükleer tesisine saldırarak savaşa dahil olması gündemi sarstı.

İran'ın ABD saldırısına vereceği karşılık merak edilirken İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızayi'den beklenen açıklama geldi.

Rızayi, Meclis'te İran Atom Enerjisi Kurumu ile Dışişleri Bakanlığından üst düzey isimlerin de katıldığı bir toplantı yapıldığını duyurdu.

"NÜKLEER FAALİYETLER BU SALDIRIYLA DURDURULAMAZ"

Toplantıda, ABD'nin nükleer tesislere düzenlediği saldırıyla ilgili raporun sunulduğunu ve muhtemel hasarların incelendiğini aktaran Rızayi, "Yetkililer, nükleer faaliyetlerin bu saldırıyla durdurulamayacağını vurguladı." dedi.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin de diplomatik faaliyetlerle ilgili bir rapor sunduğunu belirten Rızayi, "Ayrıca Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın (NPT) gözden geçirilmesi ve İran'ın bu antlaşmaya üye olmaması da üyelerin ortak talepleri arasında yer aldı ve bu taleplerin parlamento gündemine alınması planlanıyor." ifadelerini kullandı.

Rızayi, "Komisyon üyeleri, ABD'nin saldırganlığına karşı kararlı, pişmanlık verici ve orantılı bir yanıt verilmesinin gerekliliğini vurguladı. Misilleme ve caydırıcı önlemler, üyeler arasında mutabakat sağlanan alanlar arasında." dedi.