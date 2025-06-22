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 | Selahattin Demirel

İran'ın misilleme ihtimaline ABD'den cevap var: En büyük hata olur

ABD'nin İran'ın Fordo Nükleer Tesisi'ni vurmasının ardından İran'ın misilleme ihtimali ortaya çıktı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, konuyla ilgili "İran'ın yaptığı en büyük hata olur." dedi. Rübio ayrıca İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması halinde ABD'nin nasıl tavır alacağını açıkladı.

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İran'ın misilleme ihtimaline ABD'den cevap var: En büyük hata olur
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
22.06.2025
saat ikonu 19:03
|
GÜNCELLEME:
22.06.2025
saat ikonu 19:03

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fox News kanalına verdiği röportajda, ABD'nin İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere 3 nükleer tesise hava saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'da rejim değişikliği hedefi peşinde olmadıklarını belirten Rubio, İran'ın olası misillemesinin bugüne kadar yaptığı en büyük hata olacağını söyledi. Rubio ayrıca, İran ile görüşmeye hazır olduklarını dile getirdi.

"DÜN GECE İRAN HALKINI HEDEF ALMADIK"

Marco Rubio, İran'a saldırı sonrası Tahran yönetimi tarafından kapatılma ihtimali gündeme gelen Hürmüz Boğazı için Çin'e, İran ile temasa geçme çağrısında bulundu. Bakan Rubio, sözlerine şöyle devam etti:

"İran halkıyla bir sorunumuz yok. Dün gece İran halkını hedef almadık. Nükleer tesisleri vurduk. Eğer istedikleri, dünyadaki sivil nükleer programlara hiç benzemeyen, daha çok bir bomba yapmaya çalışıyormuş gibi görünen gizli bir programsa, yalnızca bizimle değil, dünyanın birçok ülkesiyle sorun yaşamaya devam edecekler."

İran'ın misilleme ihtimaline ABD'den cevap var: En büyük hata olur

Orta Doğu'daki "istikrarsızlığın ve sorunun tek kaynağının İran olduğunu" savunan Rubio, İran'ın nükleer silaha sahip olmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Rubio, Başkan Donald Trump'ın saldırılarla dünyaya "bir iyilik yaptığını" söyledi.

"İRAN HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KAPATIRSA KÜRESEL EKONOMİ İÇİN YIKICI OLUR"

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma ihtimaline yönelik bir soruya cevap veren Rubio, "Bu onların yapabileceği en büyük hatalardan biri olur. Bu tür bir adım yalnızca ABD'yi değil, küresel ekonomi için de yıkıcı olur" dedi.

Rubio, "Çin hükümetini bu konuda İran'ı aramaya ve uyarmaya teşvik ediyorum, çünkü Çin ekonomisi, petrol tedarikinde Hürmüz Boğazı'na büyük ölçüde bağımlı" ifadelerini kullandı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma girişimine karşılık ABD'nin tüm askeri ve diplomatik seçeneklerinin masada olduğunu belirten Rubio, "Bu yönde bir adım atarlarsa, biz bununla başa çıkmak için seçeneklerimizi muhafaza ediyoruz. Ancak bu durum, bizim ekonomimizden çok daha fazla, dünya ekonomisine zarar verir" dedi.

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ETİKETLER
#abd
#iran
#Nükleertesisi
#Hürmüzboğazı
#Marcorubio
#Rejimdeğişimi
#Dünya
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