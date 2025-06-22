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 | Berkay Alptekin

ABD basını 'Gece Yarısı Çekici' saldırısının perde arkasını yazdı! Trump, İran kararını nasıl verdi?

ABD, İsrail ile savaşa sürüklenen İran'a yönelik yoğun bombardıman saldırısı düzenledi. Saldırı dünya çapında geniş yankı bulurken, ABD basını Trump'ın İran’a bombalar atılmadan saatler önce plana onay verdiğini belirtti.

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ABD basını 'Gece Yarısı Çekici' saldırısının perde arkasını yazdı! Trump, İran kararını nasıl verdi?
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
22.06.2025
saat ikonu 17:07
|
GÜNCELLEME:
22.06.2025
saat ikonu 17:13

Orta Doğu'da İran ve İsrail arasındaki gerginlik sonrası yükselen tansiyonun ardından gözler ABD'ye çevrilmişti. Başkan Donald Trump, İsrail-İran savaşına müdahil olup olmayacaklarına dair son kararı iki hafta içinde duyuracaklarını belirtmişti.

Ancak Trump, beklenmeyen bir hamle ile dün İran’daki üç nükleer tesise saldırı emri vererek ABD’yi fiili olarak savaşa sokmuş oldu.

ABD basını 'Gece Yarısı Çekici' saldırısının perde arkasını yazdı! Trump, İran kararını nasıl verdi?

TAHRAN'I "GAFİL AVLAMA"

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin “Trump, nihai yeşil ışığı bombalar düşmeden saatler önce verdi” başlıklı haberine göre, Trump’ın bu ani kararının arkasında Tahran’ı “gafil avlama" niyeti vardı.

Trump’ın cumartesi öğlen saatlerinde New Jersey’deki özel kulübündeyken birkaç saat içinde kurmaylarına İran’a saldırı emrini verdiği belirtildi. Gazeteye konuşan üst düzey bir yetkili, “Hedef, herkesin bunu beklemediği bir durum oluşturmaktı” diye konuştu.

ABD basını 'Gece Yarısı Çekici' saldırısının perde arkasını yazdı! Trump, İran kararını nasıl verdi?

“İRAN'A TEK SEFERLİK BİR SALDIRI OLDUĞU BELİRTİLDİ”

Gazetenin haberine göre, Trump’ın orduya saldırı planını vermesi “çok gizli planlamanın odağında” yer alıyordu. B-2 bombardıman uçakları saatler içinde İran’ın hava sahasına girerek en az altı adet sığınak delici bombayı İran’ın yer altındaki “nükleer kalbi” Fordo’ya bıraktı. ABD ordusuna ait denizaltılar da İsfahan ve Natanz’daki nükleer tesisleri Tomahawk seyir füzeleri ile hedef aldı.

Trump “Fordo artık yok” dese de İran’ın nükleer programının saldırılardan nasıl bir hasar aldığı ya da İran’ın ABD ya da müttefiklerine saldırı başlatıp başlatmayacağı belirsizliğini koruyor. Hürmüz Boğazı’nın kapatılması da İran’ın masasındaki seçenekler arasında gibi görünüyor.

ABD’li bir yetkili, Trump yönetiminin İran ile temasa geçerek “bunun bir defaya mahsus bir saldırı olduğunu, bir rejim değişimi savaşının başlangıcı olmadığını açık bir şekilde ifade ettiğini” aktardı.

ABD basını 'Gece Yarısı Çekici' saldırısının perde arkasını yazdı! Trump, İran kararını nasıl verdi?

"TRUMP SİNYALİ VERDİ VE BU HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ"

WSJ’nin paylaştığı bilgilere göre, ABD’nin İran’a saldırma kararı, Beyaz Saray’da haftalardır devam eden görüşme ve tartışmaların ardından geldi. Bu görüşmelerin yanı sıra askeri hazırlıklar ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile “doğrudan koordinasyon halinde” olunduğu ifade edildi.

Gazetenin değerlendirmesine göre, ABD Başkanı Trump, son bir haftadır söz konusu “operasyonun” düzenlenip düzenlenmeyeceği konusunda çelişkide görünüyordu. Trump’ın danışmanları da Ortadoğu’da bir çatışmanın içine çekilme konusunda endişeliydi.

Trump, salı günü “Durum Odası”nda yapılan toplantıda İran’a saldırı planlarını onayladı ama nihai emri vermedi.

Bunun İran’ın uranyum zenginleştirme çalışmalarına tamamen son vermeye istekli olup olmadığını değerlendirme amacı taşıdığı belirtilirken, gazeteye konuşan üst düzey bir yetkili, “Ne yapmamız gerektiği konusunda hafta başında gerçek bir tartışma vardı. Ancak Trump, salı günü ilerlemeye eğilimli olduğunun sinyalini verdi ve bu, her şeyi değiştirdi” dedi.

ABD basını 'Gece Yarısı Çekici' saldırısının perde arkasını yazdı! Trump, İran kararını nasıl verdi?

“TAKVİM KONUSUNDA BELİRSİZLİK OLUŞTURMAK İSTEDİ”

Habere göre, Trump aynı zamanda hem niyeti hem de aklındaki takvim konusunda belirsizlik oluşturmak istiyordu. Beyaz Saray, perşembe günü yaptığı açıklamada, Trump’ın “İran’a, krize diplomatik bir çözüm getirilmesiyle ilgilendiğini göstermesi için iki hafta vereceğini” bildirmişti. ABD Başkanı, bir gün sonra yaptığı açıklamada, sabrının tükenmeye başladığına işaret etti.

Buna göre, Trump, İran’ın uranyum zenginleştirilmesine son verilmesi talebini savuşturmaya devam etmesinin ardından İran’a saldırı kararının hayata geçirilmesi kararını verdi.

Kimliği paylaşılmayan ABD’li üst düzey bir yetkili, ABD’nin saldırısının ardından yaptığı açıklamada, zarar vermek istedikleri her şeye zarar verdiklerine inandıklarını söyledi.

ABD basını 'Gece Yarısı Çekici' saldırısının perde arkasını yazdı! Trump, İran kararını nasıl verdi?
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