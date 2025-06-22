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ABD'nin kritik isminden endişe verici iddia! Sırada Akkuyu mu var?

İran-İsrail savaşına ABD de dahil oldu. Başkan Donald Trump, İran'ın Fordow, Natanz ve İsfahan dahil olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu. Yaşanan kritik gelişmelerin ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, ABD'nin İran'daki Fordow Nükleer Tesisi'ne yönelik saldırısını değerlendirdi. Doç. Dr. Yaycı, eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin'in İran'a yönelik saldırının ardından bir sonraki hedefin Akkuyu Nükleer Santralı olduğu iddialarını değerlendirdi.

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KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
22.06.2025
saat ikonu 15:05
|
GÜNCELLEME:
22.06.2025
saat ikonu 15:05

Orta Doğu'da endişe verici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak dünyanın tedirginlikle beklediği o hamle geldi. ABD'de İran'a saldırdı. Fordow, Natanz ve İsfahan dahil olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlendi. Saldırıları, ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından duyurdu.

"BU SADECE AMERİKAN DEĞİL BİR İNGİLİZ SALDIRISIDIR"

Dünya bölgeye kilitlenmişken, Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, çok önemli iddialar ortaya attı. Doç. Dr. Yaycı, ABD'nin saldırısına ilişkin şunları söyledi:

"İran'ın 5 tane tesisi var. Bunlar Tahran'da Arak'ta Natanz'da Fordow ve Bushehr'de var. Bunların üçüne saldırı geliştirilmiş vaziyette. ABD B-2 uçaklarını Diego Garcia deniz üssüne getiriyor. Bu deniz üssü aslında bir İngiliz Üssü. 40 tane İngiliz, 4 bin ABD askeri var. İran'a yapılan bu saldırı sadece Amerika değil bir İngiliz saldırısıdır aynı zamanda.

ABD'nin kritik isminden endişe verici iddia! Sırada Akkuyu mu var?

Bu uçakların özelliği şu; Fordow 80-90 metre yerin altına gömülü. Burada plütonyum atom bombası söz konusu. Burada sıradan bombalar etkisiz. GBU-57 MOB aynı zamanda kitle imha silahı. B2 uçağı 11 bin kilometre yakıt ikmali yapmadan gidebiliyor. Gitmiş ve gelmiş olmaları muhtemeldir. Bu yaklaşık 4 bin 400 kilometre tutuyor ve bu menzili karşılıyor.

ABD'nin kritik isminden endişe verici iddia! Sırada Akkuyu mu var?

"NİYETİN BELLİ O ZAMAN NEDEN GÖRÜŞME YAPIYORSUN?"

Bir bomba ve iki bomba buradaki tesise zarar vermeye yeterli değil, en az 5-6 bomba atılması lazım. ABD'nin Diego Garcia'ya uçakları naklettiği söyleniyordu. Bu uçakları buraya naklederken niyetin belli o zaman neden görüşme yapıyorsun?

ABD'nin kritik isminden endişe verici iddia! Sırada Akkuyu mu var?

"RUBİN YAZISINDA AKKUYU'YU İŞARET ETTİ"

Buradaki en büyük tehlikeyi söylüyorum. Michael Rubin'in yazısı var makalesi bundan 5 gün önce yazdı. "İran'dan sonra hedef Türkiye olmalıdır" diyor. Neresi vurulmalıdır diyor biliyor musunuz? Akkuyu Nükleer Santrali. Elektrik üreten santral. Michael Rubin sıradan bir adam değildir, Pentagon'un direktörüdür. Irak'taki koalisyon hükümetinin danışmanıdır. Barzani'nin danışmanıdır. Suriye'deki yapılanmanın içerisinde yer alan bir adamdır.

Bu olayı sadece İran bazında düşünmek son derece tehlikelidir. Ortada Siyonistan projesi vardır. Siyonistan projesi İran'ın parçalanması, parçalandı. Suriye'nin parçalanması, parçalandı. İran'ın parçalanması, parçalanıyor. Sonra da Türkiye'nin parçalanmasını gerektiriyor. Şimdi bu Siyonistan projesini de Büyük Kürdistan diye yutturuyorlar."

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#abd
#iran
#akkuyu nükleer santrali
#nükleer savaş
#siyonizm
#Diego Garcia
#Gündem
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